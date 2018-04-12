Родители одного из фигурантов уголовного дела о смерти Станислава Головко объявили голодовку

Родители оперуполномоченного ОП № 17 Егора Ялунина, одного из трёх обвиняемых по делу о смерти Станислава Головко, объявили о голодовке, сообщает ИА «Все новости». О своих намерениях Юлия и Сергей написали в письме, которое направили в адрес руководителя следственного отдела по Дзержинскому району Нижнего Тагила Дениса Кельбиханова. Также супруги Ялунины написали открытое письмо, в котором рассказывают, что их сыну нет смысла скрываться от следствия, и настаивают на тщательном изучении материалов о смерти задержанного.

Сам Денис Кельбиханов заявил АН «Между строк», что пока в его распоряжение данное письмо не поступало.

«Если оно к нам попадёт, то мы рассмотрим его в установленном законом порядке», — добавил следователь.

Напомним, 10 апреля Свердловский областной суд отменил решение Дзержинского районного суда Нижнего Тагила о выходе из-под стражи под домашний арест оперуполномоченного Егора Ялунина, одного из трёх обвиняемых по делу о смерти задержанного Станислава Головко. Отмечается, что прокуратура также оспаривает выход из-под стражи двух других оперативных сотрудников полиции — Анатолия Быкова и Дмитрия Панова. По Быкову решение будет принято 16 апреля, по Панову дата заседания облсуда пока неизвестна. Ялунин, Быков и Панов — сотрудники отдела полиции № 17, обвиняемые в причинении тяжкого вреда здоровью задержанного Станислава Головко, в результате чего тот скончался (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Все трое сейчас содержатся под стражей, однако в начале апреля Дзержинский райсуд принял решение выпустить полицейских под домашний арест.