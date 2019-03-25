СК передал в прокуратуру первое уголовное дело о пожаре в «Зимней вишне» спустя год после трагедии 

Следственный комитет передал в прокуратуру первое уголовное дело о пожаре в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня», со ссылкой на ведомство пишет ТАСС.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел СК России завершено расследование по одному из уголовных дел о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерове 25 марта 2018 года», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Она уточнила, что в прокуратуру передали 280 томов уголовного дела для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения.

Среди обвиняемых по данному делу проходит начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин. В числе обвиняемых ещё шесть человек: гендиректор ООО «Зимняя вишня» Надежда Судденок, руководитель компании «Системный интегратор» Игорь Полозиненко и его сотрудник инженер противопожарной системы, повар по образованию Александр Никитин, сотрудник частного охранного предприятия Сергей Антюшин, технический директор компании-собственника ТРЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Георгий Соболев и гендиректор комбината Юлия Богданова.

Богдановой, Соболеву, Судденок вменяется оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц, нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238, ч. 3 ст. 219 УК РФ). Полозиненко и Никитин обвиняются в нарушении требований пожарной безопасности (ч. 3 ст. 219 УК РФ), Антюшин — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ), Генин — в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ).

Напомним, 25 марта 2018 года в ТЦ «Зимняя вишня» произошёл пожар, в котором погибли 60 человек, 41 из них — дети.