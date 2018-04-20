СК: При пожаре в «Зимней вишне» погибли 60 человек

Следственный комитет объявил, что в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» погибли 60 человек, а не 64, как сообщалось ранее.

«Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при пожаре людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное количество погибших при пожаре — их 60», — подчеркнули в Следственном комитете.

Отмечается, что экспертам удалось опознать всех погибших. Выданы разрешения о захоронении 37 тел, ещё 23 разрешения были предоставлены ранее.

Напомним, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» произошёл 25 марта. Ранее сообщалось, что во время него погибли 64 человека, в том числе 41 ребёнок, ещё несколько десятков человек пострадали.

Представители МЧС и Следственного комитета заявили, что в «Зимней вишне» были нарушены требования противопожарной безопасности. Предварительные результаты пожарно-технической экспертизы показали, что возгорание началось в пространстве между третьим и четвёртым этажами в районе батутного центра.