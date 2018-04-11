СК возбудил дело против начальника пожарного звена, выехавшего на пожар в «Зимней вишне»

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Халатность» против Сергея Генина, командира пожарного звена, выехавшего на пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в городе Кемерове, сообщила официальный представитель Светлана Петренко.

По версии следствия, при тушении пожара в ТЦ Генин, являясь командиром звена газодымозащитной службы, совместно с командиром отделения Антоном Бридовым, пожарным пожарно-спасательной части № 2 Александром Малышенко и оцевидцем А. Ананьевым зашли в горящее здание через западный вход.

«Ананьев, как очевидец происходящего, сообщил о нахождении на 4-м этаже в кинозале № 2 большого количества людей, в том числе детей, и указал на расположенный непосредственно у данного входа лестничный марш как кратчайший путь к указанному кинозалу. Генин, как полагает следствие, проигнорировал эти сведения и не сверил с имеющимися планами-схемами кратчайшие пути к месту спасения людей, направив своё звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу, находящемуся в юго-восточной части торгового центра», — заявила Петренко.

По её словам, при этом Бридов и Малышенко в соответствии с действующими нормативными актами беспрекословно проследовали за своим командиром. Дойдя до 4-го этажа, они обнаружили запертую дверь. После этого Генин и его подчинённые вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, и беспрепятственно проследовали на 4-й этаж. В результате ими было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей.

«В результате халатных действий Генина от отравления продуктами горения, угарным газом и полученных термических ожогов наступила смерть не менее 37 лиц, находившихся в момент пожара на 4-м этаже в кинозале № 2 ТЦ "Зимняя Вишня"», — подчеркнула Петренко.

Отмечается, что по месту жительства Генина проводятся обыски. В ближайшее время он будет задержан, после чего следствие решит вопрос о мере пресечения.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25 марта, он унёс жизни 64 человек, в том числе 41 ребёнка. Пострадали 76 человек.