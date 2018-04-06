В Кемерове суд оставил под стражей руководителя компании, обслуживавшей пожарную сигнализацию «Зимней вишни»

Кемеровский областной суд оставил в силе решение Заводского райсуда Кемерова о содержании под стражей на срок два месяца Игоря Полозиненко, руководителя компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТЦ «Зимняя вишня», пишет «Интерфакс».

«Суд постановил оставить без изменения меру пресечения», — сказал судья Дмитрий Ежов.

Сам Полозиненко не присутствовал на заседании суда, однако с ним была обеспечена видеосвязь. Адвокаты отмечали, что у жены подзащитного имеется болезнь и даже инвалидность, при этом диагноз не был обнародован из-за присутствия на заседании представителей СМИ. Также было объявлено, что дочь мужчины тоже имеет «серьёзное заболевание».

Защита просила изменить меру пресечения на основании того, что Полозиненко не пытался скрыться, сотрудничал со следствием и предоставил всю необходимую документацию.

Как сообщалось, 28 марта Заводский суд Кемерова арестовал на два месяца Полозиненко, заявлявшего о своей невиновности. Также на два месяца были арестованы техдиректор ТЦ Георгий Соболев, управляющая Надежда Судденок, Александр Никитин — сотрудник компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТЦ, охранник Сергей Антюшин, который не включил систему оповещения о пожаре, глава кемеровского госстройнадзора Танзиля Комкова и гендиректор компании-собственника Юлия Богданова.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошёл 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.