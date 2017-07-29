Siemens запретила Ирану поставлять турбины в Крым

Россия не смогла в начале 2017 года закупить для Крыма газовые турбины иранского производства из-за запрета со стороны Siemens, пишет РБК со ссылкой на источники, близкие к немецкой компании, «Ростеху» и правительству РФ.

Поставка иранских турбин Mapna, изготовленных по лицензии Siemens, обсуждалась с начала проекта по строительству ТЭС в Крыму, но от них решено было отказаться из-за сжатых сроков строительства. После отказа Siemens от поставки в Крым агрегатов, произведённых на совместном предприятии в Санкт-Петербурге, к идее импорта турбин из Ирана было решено вернуться.

По словам источников РБК, после действий Siemens президент России Владимир Путин лично распорядился найти других поставщиков. Переговоры с Ираном шли успешно, так как юристы не выявили в контрактных обязательствах Mapna прямых запретов на поставки в Крым. В феврале 2017 года гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов объявлял, что сделка почти завершена, но после этого о контракте с Mapna ничего не сообщалось.

Собеседник издания объяснил, что Siemens уведомила Иран о том, что поставки в Крым могут негативно сказаться на отношениях компании со страной. В «Ростехе» провал сделки объяснили отсутствием «взаимопонимания по ряду технических и коммерческих вопросов».

Напомним, 28 июля дочерняя структура «Ростеха» «Технопромэкспорт» признала, что в Крым были доставлены турбины Siemens, которые были предназначены для Краснодарского края. Российская компания утверждает, что турбины были модернизированы и куплены на вторичном рынке.

Siemens обвинила российских партнеров в нарушении контрактных обязательств, которые запрещали поставку оборудования в Крым. Немецкая компания обратилась в суд и полностью заморозила сотрудничество с российскими госкомпаниями в энергетической сфере.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Associated Press