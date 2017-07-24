Евросоюз расширит антироссийские санкции из-за турбин Siemens в Крыму

Германия предложила расширить санкционный список против России в связи с ситуацией вокруг поставок газовых турбин Siemens в Крым, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники. По их словам, обсуждение новых экономических ограничений может пройти 26 июля. Речь может идти о включении в список трёх-четырёх граждан России и юридических лиц: высокопоставленных чиновников из Министерства энергетики, а также компаний, которые поставили турбины на полуостров.

Напомним, в начале июля стало известно, что в Крым вопреки введённым ЕС антироссийским санкциям поставили газовые турбины Siemens. Компания утверждает, что четыре газовые турбины в Крым были перевезены незаконно и предназначались для проекта в Краснодарском крае. В Кремле отвечают, что эти турбины российского происхождения.

Европейское предприятие опасается, что ему предъявят обвинение в нарушении санкционного режима ЕС: антироссийские меры запрещают экспорт технологий и техники на полуостров. Концерн предлагает выкупить турбины, а контракты на дальнейшие поставки аннулировать. Кроме того, он обещает провести расследование в отношении причастных сотрудников и в дальнейшем жёстко контролировать свои продажи. Также Siemens отказался от доли в российской «Интеравтоматике» и подал иск против «Технопромэкспорта», который, по утверждению немецкой стороны, гарантировал, что турбины останутся в Краснодарском крае.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Bloomberg