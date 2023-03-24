С начала зимы в Свердловской области сотрудники ГИБДД пресекли более 2 тысяч нарушений ПДД при помощи передвижных камер Cordon.Pro

С начала зимы свердловские госавтоинспекторы смогли пресечь тысячи нарушений ПДД даже в потоке движения при помощи камер мобильной фиксации Cordon.Pro, установленных в автомобилях на заднем сиденье. Таким образом в ГИБДД выявили около 2 тысяч случаев заклеивания или изменения госномеров, остановили более 170 водителей без прав, а также 350 машин, снятых с учёта. Об этом в прямом эфире канала ОТВ рассказал руководитель регионального УГИБДД Дмитрий Кузнецов.

«Мобильная фиксация применяется исключительно для пресечения административных правонарушений в потоке движения. Статистика аварийности за период применения говорит о влиянии на участников дорожного движения, как сдерживающий фактор», — отметил Дмитрий Кузнецов.

Сегодня такие современные комплексы установлены на трассе ЕКАД и трассах Екатеринбург — Алапаевск и Нижний Тагил — Серов. Теперь сотрудники ГИБДД прямо из автомобиля могут зафиксировать превышение скорости, заметить непристёгнутый ремень безопасности, распознать невключённый свет фар и обгон в местах, где он запрещён. В планах у госавтоинспекторов — установить мобильную видеофиксацию и в городах региона.

Тагильчане стали вести себя агрессивно по отношению к операторам, перевозившим такие камеры. За последние два года хулиганы шесть раз портили передвижные устройства фотовидеофиксации нарушений скоростного режима. Самый громкий инцидент произошёл 9 октября 2022 года на Ленинградском проспекте. Тогда двое мужчин сначала избили оператора треноги, а потом один из них подошёл к радару и разбил его об асфальт. Инцидент попал на видео.

«Хочется предостеречь граждан от различного рода противоправных действий. Работа мобильных комплексов осуществляется с видеосъёмкой всех событий внутри и снаружи машины оператора (в машинах операторов работают видеорегистраторы, и всё происходящее вокруг фиксируется). Впоследствии это может стать доказательством при привлечении к ответственности лиц, совершающих противоправные действия в отношении операторов комплексов, их имущества и самих комплексов», — отметили в региональной ГИБДД.

Отметим, впервые скрытый мобильный комплекс фиксации нарушений ПДД появился в Свердловской области на Режевском тракте 22 декабря 2022 года. Автолюбители жаловались на странное поведение экипажей с камерами, которые якобы тормозили поток и провоцировали водителей на совершение обгонов в неположенном месте, что и стало поводом для проверки.