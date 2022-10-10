В Нижнем Тагиле неизвестные сломали камеру для фиксации скорости и палками избили оператора (ВИДЕО)

Накануне, 9 октября, в Дзержинском районе на Ленинградском проспекте двое неустановленных мужчин сломали передвижную камеру для определения скорости и избили оператора. Инцидент зафиксировал видеорегистратор стоявшего рядом автомобиля, на кадрах видно, как двое молодых людей бьют третьего, предположительно оператора комплекса. Потом один из нападавших подошёл к треноге, разбил её об асфальт и выкинул на проезжую часть. После этого мужчины продолжили драку.

Отметим, ранее жители Вагонки уже пытались препятствовать работе камеры: например, водители останавливались рядом и поднимали капот автомобиля, чтобы перегородить обзор. Кроме того, с этой же целью перед радаром толпой вставали подростки.

По факту происшествия полицией проводится проверка, сообщает TagilCity.ru.