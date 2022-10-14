В Нижнем Тагиле хулиганы 6 раз портили камеры фотовидеофиксации

В Нижнем Тагиле за последние два года хулиганы шесть раз портили передвижные камеры фотовидеофиксации нарушений скоростного режима. Об АН «Между строк» сообщили в пресс-службе компании «УГМК-Телеком», которая является собственником радаров. Самый громкий инцидент произошёл 9 октября 2022 года на Ленинградском проспекте.

Напомним, двое неустановленных мужчин сначала избили оператора треноги, а потом один из них подошёл к радару и разбил его об асфальт.

Как сообщил пострадавший оператор корреспондентам «4 Канала», сначала один из злоумышленников плюнул в камеру, а потом начал угрожать расправой.

Ущерб от разбитой камеры компания оценила в 2 млн рублей. Теперь нападавших разыскивает полиция, пояснили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» .

Как рассказали АН «Между строк» в «УГМК-Телекоме», каждое из аналогичных правонарушений заканчивалось судом и обвинительным приговором для хулиганов. При этом им назначался не только штраф, но и реальное лишение свободы.

Отметим, определением мест размещения передвижных комплексов фотовидеофиксации занимается ЦАФАП ГИБДД. Камеры устанавливают в местах, которые имеют высокую аварийность или где ведутся дорожные работы. На данный момент ежедневно в Нижнем Тагиле выставляется от одного до трёх передвижных комплексов.

Также с помощью таких технических средств правоохранители ищут угнанные машины и собирают доказательную базу при случившихся ДТП. И если кто-то из граждан сознательно дестабилизирует работу комплекса, тем самым он мешает и работе полиции.

«Важно понимать, что в момент воспрепятствования работе комплекса автомобили, в которых могут находиться преступники, не будут зафиксированы, тем самым злоумышленники помешают работе правоохранительных органов», — рассказали в пресс-службе компании «УГМК-Телеком».