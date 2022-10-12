Ущерб от разбитой в Нижнем Тагиле камеры видеофиксации скорости компания-собственник оценила в 2 млн рублей. Хулиганов всё ещё ищет полиция 

В компании «УГМК-Телеком», владеющей камерами дорожной фиксации, оценили ущерб, нанесённый хулиганами, разбившими радар в Нижнем Тагиле на Ленинградском проспекте. Как сообщает Е1.RU, стоимость оборудования достигает 2 млн рублей.

В организации отметили, что передвижные камеры видеофиксации свердловские водители бьют нередко, поскольку многих раздражают приходящие штрафы.

«Наши операторы и треноги уже не раз страдали от вандалов, по всем случаям были возбуждены уголовные дела и суды вынесли обвинительные приговоры», — рассказали в «УГМК-Телеком».

В компании уточнили, что с помощью треног ищут угнанные машины и собирают доказательную базу при ДТП. Комплексы выставляют в местах, которые имеют высокую аварийность, где уже пострадали или погибли люди, а также вблизи пешеходных переходов для профилактики и снижения аварийности.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», по данному факту проводится проверка, злоумышленники пока не установлены.

Напомним, 9 октября в Нижнем Тагиле двое мужчин накинулись на дорожную камеру и избили оператора. Во время драки один из нападавших подошёл к треноге, разбил её об асфальт и бросил на проезжую часть.