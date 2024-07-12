С директора ООО «Стройгаз-НТ» взыскали более 800 тысяч рублей за сорванные сроки реконструкции газопровода на улице Октябрьской революции в Нижнем Тагиле

Постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Ленинского судебного района Нижнего Тагила директор ООО «Стройгаз-НТ» Болеслав Кравчинский признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ. Ему назначено административное наказание в размере от 5% стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ (более 800 тысяч рублей).

Наказание Болеславу Кравчинскому назначено за то, что он, являясь директором ООО «Стройгаз-НТ», не обеспечил исполнение обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным между МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» и ООО «Стройгаз НТ» на выполнение работ по реконструкции газопроводов высокого и низкого давления и электрохимзащиты по улице Октябрьской революции.

«Невыполнение в установленные сроки работ по реконструкции газопровода препятствует выполнению работ по реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения по улице Октябрьской революции и улицы Циолковского с путепроводом через железнодорожные пути по улице Циолковского МО», — рассказали в пресс-службе суда.

На момент рассмотрения дела, 15 апреля 2024, исполнение контракта оценивалось заказчиком в 45% от необходимого объёма, таким образом, сумма неисполненного контракта составила 32 млн рублей. Из этой суммы и был рассчитан размер административного штрафа.

Защитник Болеслава Кравчинского хотел обжаловать решение и обратился в районный суд с жалобой, в которой просил постановление мирового судьи отменить, производство по делу прекратить в связи с отсутствием состава административного правонарушения. Но суд апелляционной инстанции решение не изменил.

«Подрядчик подписанием настоящего контракта подтвердил, что полностью изучил рабочую документацию: техническое задание, локальные сметные расчёты (сметы) на основании которых будут выполняться работы по контракту, понимает требования заказчика относительно предмета контракта и согласен, что цена контракта включает в себя стоимость всех материалов, работ и расходов, необходимых и достаточных для выполнения работ по контракту в полном объёме, создания результата, соответствующего требованиям заказчика. В установленный срок окончания работ исполнение контракта завершено не было, документы о приёмке подрядчиком ООО “Стройгаз НТ” подрядчику предоставлены не были», — сказано в решении суда.

Глава подрядной организации ещё может обжаловать решение в Седьмом кассационном суде общей юрисдикции.

Напомним, ремонт улицы Октябрьской Революции проводила местная компания «Уралстроймонтаж» по контракту от 2022 года. Она также выполняла работы на путепроводе по улице Циолковского. Согласно контракту, ремонт подрядчик должен был завершить в конце 2024 года, однако ситуация осложняется тем, что до улицы Заводской необходимо обновить газопровод, заменой которого занимается «Стройгаз-НТ». По плану компания должна была выполнить все работы до 10 ноября 2023 года. После этого «Уралстроймонтаж» должен был возобновить свои работы на объекте. 26 января 2024 года представители Службы заказчика городского хозяйства (СЗГХ) проверили ход ремонта на улице Октябрьской Революции. Во время встречи представитель «Стройгаза-НТ» Роман Юдин пояснил, что компания пока не может выполнять работы из-за промёрзшего грунта.

В марте владельцы бизнесов на улице Октябрьской Революции собрали 40 подписей с требованием к администрации Нижнего Тагила ускорить ремонт дороги, поскольку отсутствие подъездных путей к магазинам приводит к оттоку покупателей и, как следствие, к уменьшению торгового оборота, снижению выручки, невозможности сохранять штат сотрудников и своевременно выполнять платежи, связанные с содержанием торговых помещений. 2 апреля в центре «Мой бизнес» прошла встреча владельцев торговых точек на улице Октябрьской Революции с мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. Предприниматели в ультимативной форме требовали разъяснений относительно сроков окончания затянувшихся работ и мер, принимаемых чиновниками для их завершения. После этого 4 апреля в здании администрации состоялось совещание, на котором заинтересованные стороны обсуждали вопрос о продолжении работы с компанией «Уралстроймонтаж» или расторжении с ней контракта и поиска нового подрядчика. При этом предприниматели и часть депутатов считают, что, разорвав контракт с УСМ, проблему не решить, поскольку на объекте работает не только он, но и компания «Стройгаз-НТ», которая, по сути, и сорвала сроки.

Важно отметить, что для «Стройгаза-НТ» это самый крупный контракт (более 58 млн рублей) за всю историю существования компании. При этом директор «Стройгаза-НТ» Болеслав Кравчинский ни разу не комментировал ситуацию в присутствии СМИ и не давал пояснений о ходе работ на объекте. Ещё один интересный факт: супруга Болеслава Кравчинского Анастасия Кравчинская работает в управлении ЖКХ мэрии Нижнего Тагила.

8 апреля стало известно, что мэрия Нижнего Тагила расторгла контракт с компанией «Уралстроймонтаж». А 10 апреля администрация нашла компанию, которая закончит реконструкцию моста на Циолковского и ремонт улицы Октябрьской Революции. Контракт на выполнение работ был подписан с муниципальным предприятием «Тагилдорстрой».

В середине апреля Нижнетагильскую компанию «Уралстроймонтаж» внесли в реестр недобросовестных подрядных организаций из-за существенных нарушений условий контракта по реконструкции моста на Циолковского и ремонта улицы Октябрьской Революции. Соответствующее решение приняла Федеральная антимонопольная служба.