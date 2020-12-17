Россиян начнут наказывать за долги с 1 января 2021 года

В России с 1 января 2021 года закончится срок действия послаблений, которые были введены из-за коронавируса, и судебные приставы начнут взыскивать задолженности, заявила РИА Новости юрист и арбитражный управляющий Дина Зайцева.

«С 1 января полномочия к судебным приставам, касаемо процедуры взыскания долгов в полном объёме, вернутся. Приставы в счёт погашения долга смогут удерживать какую-то сумму из имеющегося у должника дохода, однако не более 50%», — отметила Зайцева.

Она также добавила, что в случае задолженностей судебные приставы будут иметь право обращаться напрямую к работодателям граждан — в этом случае деньги автоматически в день зарплаты будут перечисляться на банковский счёт Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

С 1 января также возобновится взыскание пени и штрафов за просрочку платежей ЖКХ, но граждане, у которых недостаточно средств, смогут обратиться за социальной поддержкой, оформить пособие по безработице, субсидию на оплату ЖКХ или реструктурировать банковский кредит.

Ранее сообщалось, что в январе 2021 года штрафы за неуплату коммунальных услуг могут начислить на весь образовавшийся в прошлом году долг, рассказала исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева. Ситуацию в России прокомментировал бывший министр экономики России Андрей Нечаев: он заявил, что ситуация с бедностью в России катастрофическая и решить эту проблему можно, если раздать людям денег.