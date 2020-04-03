Россия отправит в Сербию 11 самолётов с военными медиками и оборудованием

В Сербию вылетел первый самолёт Ил-76 ВКС России, который доставит передовую группу военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий, сообщается в Twitter посольства России в республике.

В Минобороны рассказали ТАСС, что судно с медицинской помощью вылетело с аэродрома Чкаловский.

«Самолёт доставит на аэродром Батайница (20 км северо-западнее Белграда) передовую группу военных медиков, специалистов в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием для эпидемиологической диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что всего для переброски личного состава и техники планируется выполнить 11 самолёто-рейсов военно-транспортной авиации ВКС России.

«По поручению верховного главнокомандующего Вооружёнными силами России Владимира Путина министром обороны генералом армии Сергеем Шойгу даны указания о создании авиационной группировки для оперативной доставки начиная с 3 апреля помощи Республике Сербия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции», — сообщили в министерстве.

По данным ведомства, в настоящее время на военном аэродроме Чкаловский находятся в готовности к переброске самолётами Ил-76 ВКС России в Сербию восемь врачебно-сестринских бригад, оснащённых современным медицинским оборудованием и имуществом. Также подготовлен отряд специалистов РХБЗ, который будет проводить дезинфекцию, они обеспечены «комплексами анализа патогенных материалов, аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий и сооружений и необходимым запасом дезинфектантов».

Напомним, ранее Россия отправила военных врачей и оборудование в помощь Италии, а также спецборт «гуманитарной помощи» США. Позднее в Госдепартаменте заявили, что США полностью оплатили помощь России.

Между тем 30 марта президент Владимир Путин поручил провести инвентаризацию аппаратов искусственной вентиляции лёгких в регионах. Позже издание Baza сообщило, что в результате инвентаризации выявилась недостача около 9 тысяч аппаратов ИВЛ.

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