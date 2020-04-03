Reuters: США полностью оплатили «гуманитарный груз» из России

США оплатили всю стоимость российского груза с медицинским оборудованием, со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации президента Дональда Трампа сообщает Reuters. Ранее в МИД России заявили, что счёт был поделён поровну между американской и российской сторонами.

По словам источника, Россия продала медицинские товары по цене ниже рыночной, точную стоимость покупки он не назвал.

«Соединённые Штаты закупают материалы и оборудование напрямую, как и поставки из других стран», — добавил собеседник.

Напомним, 1 апреля в Нью-Йорк прилетел российский военный самолёт с медицинским оборудованием, аппаратами искусственной вентиляции лёгких, медицинскими масками и другими средствами защиты против коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что «Трамп с признательностью принял эту помощь гуманитарного характера». Позже Госдеп США сообщил, что Россия продала медицинское оборудование для борьбы с пандемией.

2 апреля эту информацию прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова: по её словам, половину стоимости российского груза оплатил государственный Российский фонд прямых инвестиций, а другую половину — американская сторона.