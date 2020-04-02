МИД России признал, что США купили российскую «гуманитарную помощь»

Министерство иностранных дел России признало, что США действительно купили «гуманитарную помощь», которая была предоставлена российской стороной: половина стоимости доставленного в США груза медицинского оборудования была оплачена Российским фондом прямых инвестиций, другая половина — американской стороной, со ссылкой на ведомство пишет ТАСС.

О том, что Россия направила в США самолёт с медицинской техникой для борьбы с коронавирусом, 30 марта сообщил Дональд Трамп. Российские федеральные информационные агентства сообщали о самолёте с гуманитарной помощью. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что «помощь с российской стороны была предложена на фоне тяжёлой эпидемиологической ситуации в США и Трамп с признательностью её принял». Сам Трамп сказал, что «Россия прислала нам очень-очень большой самолёт с грузом медицинского оборудования, что было очень мило».

2 апреля выяснилось, что российская «гуманитарная помощь» США была не безвозмездной.

«После телефонного разговора, прошедшего 30 марта между президентом Трампом и президентом Путиным, США согласились купить необходимые медицинские припасы, включая ИВЛ и средства персональной защиты», — говорится в сообщении на сайте Госдепа США.

После этого в Кремле сказали, что МИД РФ выступит с отдельным заявлением по этому поводу.

Гуманитарная помощь, которую доставил в США российский военно-транспортный самолёт Ан-124 «Руслан», в основном состоит из средств индивидуальной защиты, рассказал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что Россия передала те предметы, которых не хватает местным врачам.