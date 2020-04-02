Госдепартамент: США заплатили России за гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом

США закупили у России медицинские товары для борьбы с коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.

«В продолжение телефонного разговора между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным США согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции лёгких и средства индивидуальной защиты», — говорится в заявлении Ортагус.

В нём также подчёркивается, что в прошлом США и Россия оказывали друг другу гуманитарную помощь в кризисных ситуациях и намерены делать это и в будущем.

О том, что Россия направила в США самолёт с медицинской техникой для борьбы с COVID-19, 30 марта сообщил Дональд Трамп.

«Россия прислала нам очень-очень большой самолёт с грузом медицинского оборудования, что было очень мило», — сказал Трамп.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 31 марта уточнил, что Трамп и Путин договорились об отправке медицинских товаров во время телефонного разговора 30 марта, Песков назвал это «помощью гуманитарного характера», которую «с признательностью» принял президент США.

Ранее, в марте, Россия направила 15 самолётов Минобороны и военных медиков в Италию. Источники итальянского издания La Stampa предполагали, что президент России Владимир Путин преследует политические и дипломатические интересы, помогая Италии. Российская сторона настаивала, что это бескорыстная помощь.

До этого российское правительство запретило на период до 1 июня вывозить из России некоторые виды медицинских изделий и средств личной защиты. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Решение было принято в том числе в «целях обеспечения охраны жизни и здоровья людей», говорится в документе. В приложении к документу указан перечень изделий, попавших под запрет: халаты, различные медицинские маски, перчатки разных типов, особо прочные бахилы, респираторы, противочумные костюмы, а также вата, бинты, марля, защитные очки и одноразовые костюмы химзащиты. Ещё в перечне указаны дезинфицирующие и противовирусные средства «на основе четвертичных аммониевых солей, на основе галогенированных соединений, прочие».

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