Итальянское издание La Stampa назвало 80% российских поставок в Италию для борьбы с коронавирусом бесполезными

Большинство грузов (80%), которые Россия направила Италии в качестве помощи для борьбы с COVID-19, оказались «абсолютно бесполезны или малополезны», со ссылкой на источники пишет газета La Stampa.

После телефонного разговора Владимира Путина и итальянского премьер-министра Джузеппе Конте, состоявшегося 21 марта, Россия направила в Италию девять самолётов Ил-76 с гуманитарной помощью и около сотни военных специалистов в области борьбы с эпидемиями с мобильными комплексами дезинфекции и лабораториями. По информации La Stampa, Россия, оказав Италии поддержку, преследует свои политические и дипломатические интересы, а Конте согласился принять её, чтобы «укрепить личные отношения» с Москвой. Газета обращает внимание, что все российские специалисты — военные с высокими армейскими званиями, а не медики.

Посол России в Италии Сергей Разов в комментарии РИА Новости категорически отверг мнение о том, что Россия таким образом пытается пролоббировать снятие с себя европейских санкций, и подчеркнул, что «оказанная Италии бескорыстная помощь — не предмет торга, "оплаты счетов" и тому подобного».

Италия стала одним из основных очагов распространения коронавируса в Европе. В стране зафиксировано 74 386 случаев инфицирования, 7,5 тысячи заболевших умерли. В Китае, где в декабре началась эпидемия, выявлено почти 82 тысячи случаев, умерли меньше 3,3 тысячи человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».