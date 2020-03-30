Владимир Путин поручил провести инвентаризацию аппаратов ИВЛ в больницах России

Во время совещания с полномочными представителями в федеральных округах президент РФ Владимир Путин потребовал провести инвентаризацию аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в российских больницах. Они используются в том числе для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Глава государства также считает, что необходимо провести переподготовку действующих врачей — из-за возросшей нагрузки вопросами лечения заражённых COVID-19 должны заниматься не только пульмонологи. Путин предложил в случае необходимости привлекать к работе практикантов, аспирантов, студентов и преподавателей медицинских вузов.

Как пишет Znak.com, в ходе совещания президент поручил оперативно регистрировать новые тест-системы для выявления коронавируса и создать дополнительный резерв лекарств.

Помимо этого, полпреды и губернаторы должны будут регулярно отслеживать ситуацию в торговле, чтобы не допустить локальных сбоев. Также им поручено жёстко пресекать любые спекуляции, монопольное взвинчивание цен и любые попытки ограничивать товарные потоки между регионами.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».