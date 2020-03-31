Baza: В регионах России заявили о нехватке девяти тысяч аппаратов ИВЛ

В регионах России заявили о нехватке порядка девяти тысяч аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), которые в том числе необходимы для лечения больных коронавирусом. Об этом пишет интернет-издание Baza со ссылкой на Минздрав РФ.

По данным издания, это число основано на ориентировочных цифрах ухудшающейся эпидемиологической ситуации из-за коронавируса: стремительно растёт число новых пациентов при том, что ранее инфицированные выздоравливают слишком медленно.

Согласно международной статистике, искусственная вентиляция лёгких требуется примерно 4–5% пациентов с коронавирусом.

Издание «Проект», обработав официальную статистику властей о количестве аппаратов ИВЛ в регионах, также пришло к выводу, что они находятся в дефиците. Необходимой реанимационной аппаратурой обеспечены больницы только в нескольких регионах: Москве, ХМАО, Калмыкии, Самарской, Пензенской и Амурской областях. В ряде регионов нехватка составляет более 50%.

«Можно ли быть уверенным в том, что все аппараты, попадающие в статистику, находятся в рабочем состоянии? Начиная с 2011 года — начала публикации контрактов по госзакупкам — в России было закуплено почти 17 тысяч аппаратов, это 42% всего парка ИВЛ в стране. Соответственно, оставшимся аппаратам более девяти лет. Это не предельный срок эксплуатации — всё зависит от модели, но комплектующие могут требовать более частой замены. Например, кислородный датчик у распространённой в России американской модели Puritan Bennett подлежит замене раз в два года. Общее состояние парка неизвестно», — написали авторы исследования.

Напомним, накануне Владимир Путин поручил регионам провести инвентаризацию аппаратов ИВЛ.

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