Путин попросил россиян не сердиться из-за несовпадения их зарплаты с реальностью

Президент России Владимир Путин, выступая на ежегодной большой пресс-конференции, просил граждан не сердиться на него за то, что их зарплата не совпадает с ощущениями в реальной жизни.

«Реальная заработная плата — я прошу граждан не сердиться на меня, если она не совпадает с ощущениями в реальной жизни, но на эту цифру мы должны ориентироваться, — к концу года подрастёт на 1,5%. Но падение реальных доходов, к сожалению, составит около 3%», — указал президент.

Ранее, 12 декабря, ВЦИОМ публиковал результаты опроса, согласно которому 38% россиян отметили, что денег им хватает только на продукты и одежду, а покупка крупной бытовой техники и мебели уже проблематична. Из всех опрошенных 28% указали, что на продукты им денег хватает, но покупка одежды уже затруднительна, ещё 6% не могут купить даже продукты. При этом 21% опрошенных могут без труда купить холодильник, телевизор, мебель, но на большее у них денег нет. Без труда способны купить автомобиль, но не большее 4% респондентов. Могут позволить себе всё лишь 2%.

По результатам аналогичного опроса ФОМ, каждый третий россиянин (33%) считает, что живёт бедно, причём 7% сограждан заявляют, что так жили всегда, а 12% респондентов стали бедными более 10 лет назад.