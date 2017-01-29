Прокуратура назвала информацию в СМИ о возможном возобновлении уголовного дела в отношении Александра Маслова «попыткой выдать желаемое за действительное»

Природоохранный прокурор Нижнего Тагила назвал публикации в СМИ о возможном возобновлении уголовного дела в отношении Александра Маслова о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ горнолыжного комплекса «Гора Белая» «попыткой выдать желаемое за действительное».

Напомним, в начале января компрометирующие спикера гордумы материалы были размещены сразу в двух близких к мэрии изданиях – газете «Тагильский вариант» и информационном агентстве «Новый город». После их появления Маслов написал письмо в Нижнетагильскую природоохранную прокуратуру с требованием проверить достоверность опубликованных сведений.

«Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратурой не проводятся и не планируются проводиться какие-либо поверочные мероприятия в отношении вас и в связи с предыдущим руководством ОАО “Горнолыжный комплекс “Гора Белая”, в том числе ввиду очевидного истечения любых сроков давности привлечения к административной или уголовной ответственности, а также сроков исковой давности. Также не планируется изучение уголовного дела, которое ранее расследовалось в отношении вас», – сообщил прокурор Денис Исаков, добавив, что в Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуре данное уголовное дело не хранится.

В ведомстве отметили, что действительно запросили недавно информацию по соблюдению природоохранного законодательства на горе Белой, но это не проверка, а контроль исполнения ранее выданных предписаний. С тагильским спикером и уголовным делом десятилетней давности запрос никак не связан. Сам Маслов считает публикации в СМИ местью руководителя аппарата мэрии Андрея Ленды за инициирование прокурорской проверки в курируемом им МАУ «Агентство рекламно-информационного содействия» (АРИС).

«Это однозначно связано с тем, что депутаты гордумы направили в правоохранительные органы обращение с просьбой проверить, куда пропадают деньги от размещения наружной рекламы в городе», – сообщил ранее спикер Znak.com.

Напомним, в 2016 году в Нижнем Тагиле прошла одна из самых дорогих избирательных кампаний по выборам в Госдуму и Заксобрание в масштабах Уральского федерального округа. В этот период на рекламных щитах города было размещено более сотни плакатов политической направленности. Тагильские кандидаты потратили на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов, по данным Облизбиркома и ТИКов, более 10 млн рублей. Собеседники в партиях, представляющих так называемую системную оппозицию, рассказали АН «Между строк», что все контакты с рекламными агентствами осуществлялись только через Андрея Ленду, а чиновник лично цензурировал содержание политической рекламы. Несмотря на это, в конце 2016 года АРИС отчитался лишь о 4,8 тысячи рублей, которые ему удалось заработать. В годовом плане по доходам значилась сумма в 12 млн рублей.

Депутаты гордумы по предложению вице-спикера Леонида Мартюшёва попросили разъяснить ситуацию главу города Сергея Носова, однако вместо ответа от мэра получили, как выразился депутат Владимир Щетников, «очередной плевок» от Андрея Ленды. Чиновник заявил, что в 2016 году было объявлено два конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, но они не состоялись из-за отсутствия заявок на участие. Тогда недовольные ответом Ленды парламентарии попросили проверить финансовую деятельность АРИСа сотрудников прокуратуры, полиции и Антикоррупционного комитета. В конце декабря Сергей Носов заявил АН «Между строк», что «АРИС не ведёт рекламной деятельности и у него никогда не было такой задачи – зарабатывать деньги на рекламе».

Согласно схеме размещения рекламных конструкций, опубликованной на официальном сайте города, всего в Нижнем Тагиле 912 мест для размещения щитов, светодиодных экранов и коробов. Почти все они заняты, хотя ни одного аукциона по их аренде за последние годы не проводилось.

25 января руководитель прокуратуры Ленинского района Владимир Мартынов сообщил, что в деятельности АРИС были обнаружены первые нарушения.

26 января мэр города Сергей Носов подтвердил на заседании гордумы, что чиновники «пошли навстречу» компаниям, «подарившим» два года назад городу рекламные щиты, и передали им конструкции в безвозмездное пользование без аукционов. Характер договорных отношений с этими фирмами мэр не объяснил, заявив, что интерес СМИ и депутатов в рекламном рынке является «политической заказухой», а сам он «не хочет в этой грязи копаться».

Агентство новостей «Между строк»