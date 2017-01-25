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26 Янв 2017 13:44 | Метки: Новости Нижнего Тагила

Спикер Нижнетагильской гордумы Маслов назвал публикации в СМИ о возможном возобновлении уголовного дела по ГК «Гора Белая» местью руководителя аппарата мэрии

Публикации в СМИ о возможном возобновлении прокурорской проверки в комплексе «Гора Белая» заказал руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда. Об этом изданию Znak.com заявил спикер тагильской думы Александр Маслов. По словам Маслова, так чиновник мстит депутатам за инициирование прокурорской проверки в курируемом им МАУ «Агентство рекламно-информационного содействия» (АРИС). Напомним, ранее тагильский спикер направил в прокуратуру требование проверить АРИС.

«Это однозначно связано с тем, что депутаты гордумы направили в правоохранительные органы обращение с просьбой проверить, куда пропадают деньги от размещения наружной рекламы в городе»,  цитирует Александра Маслова Znak.com.

В начале января газета «Тагильский вариант» и агентство «Новый город» намекнули о возможном возобновлении уголовного дела десятилетней давности в отношении Александра Маслова о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ горнолыжного комплекса «Гора Белая», который он возглавлял до избрания в гордуму. Поводом для публикаций стал запрос Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Однако журналисты Znak.com выяснили, что запрос не связан с тагильским спикером. В прокуратуре Свердловской области заявили, что надзорные органы действительно запросили информацию по соблюдению законодательства на горе Белой, но это не проверка, а контроль исполнения ранее выданных предписаний.

«К Маслову это не имеет никакого отношения»,  подчеркнули в пресс-службе надзорного органа.

Источники АН «Между строк» в опубликовавших материалы СМИ подтвердили, что интересантами вброса информации о якобы возобновлении старого уголовного дела были представители администрации. Руководитель аппарата Андрей Ленда отверг свою причастность к заказу.

«Я только от вас узнал, что они (публикации. – Прим. ред.) вообще существуют. Никаких заказов с нашей стороны нет, не было и быть не может, и мне тут просто нечего комментировать»,  сказал он Znak.com.

Напомним, в 2016 году в Нижнем Тагиле прошла одна из самых дорогих избирательных кампаний по выборам в Госдуму и Заксобрание в масштабах Уральского федерального округа. В этот период на рекламных щитах города было размещено более сотни плакатов политической направленности. Тагильские кандидаты потратили на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов, по данным Облизбиркома и ТИКов, более 10 млн рублей. Собеседники в партиях, представляющих так называемую системную оппозицию, рассказали АН «Между строк», что все контакты с рекламными агентствами осуществлялись только через Андрея Ленду, а чиновник лично цензурировал содержание политической рекламы. Несмотря на это, в конце 2016 года АРИС отчитался лишь о 4,8 тысячи рублей, которые ему удалось заработать. В годовом плане по доходам значилась сумма в 12 млн рублей.

Депутаты гордумы по предложению вице-спикера Леонида Мартюшёва попросили разъяснить ситуацию главу города Сергея Носова, однако вместо ответа от мэра получили, как выразился депутат Владимир Щетников, «очередной плевок» от Андрея Ленды. Чиновник заявил, что в 2016 году было объявлено два конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, но они не состоялись из-за отсутствия заявок на участие. Тогда недовольные ответом Ленды парламентарии попросили проверить финансовую деятельность АРИСа сотрудников прокуратуры, полиции и Антикоррупционного комитета. В конце декабря Сергей Носов заявил АН «Между строк», что «АРИС не ведёт рекламной деятельности и у него никогда не было такой задачи – зарабатывать деньги на рекламе».

Согласно схеме размещения рекламных конструкций, опубликованной на официальном сайте города, всего в Нижнем Тагиле 912 мест для размещения щитов, светодиодных экранов и коробов. Почти все они заняты, хотя ни одного аукциона по их аренде за последние годы не проводилось.

25 января руководитель прокуратуры Ленинского района Владимир Мартынов сообщил, что в деятельности АРИС были обнаружены нарушения.

26 января мэр города Сергей Носов подтвердил на заседании гордумы, что чиновники «пошли навстречу» компаниям, «подарившим» два года назад городу рекламные щиты, и передали им конструкции в безвозмездное пользование без аукционов. Характер договорных отношений с этими фирмами мэр не объяснил, заявив, что интерес СМИ и депутатов в рекламном рынке является «политической заказухой», а сам он «не хочет в этой грязи копаться».

Агентство новостей «Между строк»

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