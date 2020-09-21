Полиция начала проверку инцидента на Таватуе, где сын бизнесмена раздавил трактором автомобиль

Сотрудники уголовного розыска полиции Невьянска инициировали доследственную проверку по факту инцидента на берегу озера Таватуй, где в воскресенье сын предпринимателя с Ямала Дмитрий Однораленко своим трактором раздавил автомобиль Daewoo Nexia, принадлежавший помощнику отца, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сотрудники полиции Невьянска на данный момент уже связались с хозяином повреждённого транспортного средства. Однако он отказался подавать заявление на своего обидчика, мотивируя это тем, что претензий у него к нему нет. Насколько эта информация соответствует действительности, будет изучено в рамках начавшейся проверки, которая проводится на основании появившихся в соцсетях видеороликов. По итогам проверочных мероприятий полицейские примут обоснованное процессуальное решение. По неофициальной информации, владелец повреждённой машины уже получил за неё компенсацию и остатки транспортного средства планирует сдать в утиль», — отметил Горелых.

Напомним, инцидент произошёл 20 сентября в посёлке Калиново, расположенном на берегу озера Таватуй, видео происшествия появилось в группе «Шепот улиц. Новоуральск» в соцсети «ВКонтакте». За рулём трактора пользователи опознали Дмитрия Однораленко, сына предпринимателя Эдуарда Однораленко. Превратившаяся в груду металлолома машина принадлежала их работнику по имени Николай; Дмитрий якобы обиделся на помощника за то, что тот выполнил поручение Однораленко-старшего и препятствовал тому, чтобы Дмитрий садился пьяным за руль своей машины. Однораленко-старший заявил, что никакого конфликта не было.