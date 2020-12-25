Патриарх Кирилл возвёл бывшего епископа Нижнетагильского и Невьянского Евгения в сан митрополита

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвёл епископа Екатеринбургского Евгения (Кульберга), ранее возглавлявшего Нижнетагильскую и Невьянскую епархии, в сан митрополита, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Церемония состоялась 25 декабря в домовом храме патриаршей резиденции Данилова монастыря Москвы.

«Ты избран на очень почётную и важную кафедру Русской Православной Церкви. Уральский регион имеет особое значение в жизни страны и в жизни нашей Церкви. Это непростой регион, церковная жизнь тоже непростая: разные люди, с разным отношением к Церкви, с разной степенью воцерковлённости и вообще невоцерковлённые… Поэтому тебе предстоит и пастырская работа с верными чадами, и вдумчивое и очень целенаправленное взаимодействие с людьми, которые либо, будучи крещёными, совершенно не воцерковлены, либо вообще никак не связаны с Церковью», — сказал в напутствии патриарх.