Патриарх Кирилл возвёл бывшего епископа Нижнетагильского и Невьянского Евгения в сан митрополита

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возвёл епископа Екатеринбургского Евгения (Кульберга), ранее возглавлявшего Нижнетагильскую и Невьянскую епархии, в сан митрополита, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.
Церемония состоялась 25 декабря в домовом храме патриаршей резиденции Данилова монастыря Москвы.
«Ты избран на очень почётную и важную кафедру Русской Православной Церкви. Уральский регион имеет особое значение в жизни страны и в жизни нашей Церкви. Это непростой регион, церковная жизнь тоже непростая: разные люди, с разным отношением к Церкви, с разной степенью воцерковлённости и вообще невоцерковлённые… Поэтому тебе предстоит и пастырская работа с верными чадами, и вдумчивое и очень целенаправленное взаимодействие с людьми, которые либо, будучи крещёными, совершенно не воцерковлены, либо вообще никак не связаны с Церковью», — сказал в напутствии патриарх.
Напомним, 8 декабря Священный синод назначил митрополита Кирилла (Наконечного) новым главой Татарстанской митрополии. Новым епископом Екатеринбургским и Верхотурским стал викарий патриарха Московского и всея Руси Кирилла и председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации патриархии Евгений (Кульберг).