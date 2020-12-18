Оригинальные, с юмором, полезные и уютные. Топ идей нескучных подарков на Новый год 

Середина декабря — самое время искать и упаковывать подарки для родных, друзей и коллег. Но сначала нужно определиться с тем, что именно вы хотите положить под ёлочку своим близким. И если с идеями пока негусто, вам поможет наш удобный и разнообразный топ подарков на любой вкус и кошелёк.

Подарки в стиле 2020 года

2020 год запомнится нам всем пандемией, локдауном и самоизоляцией. Если у человека, которого вы планируете поздравлять с Новым годом, всё хорошо с чувством юмора, то можно остановить выбор на оригинальном подарке на злобу уходящего года. Это может быть забавная тканевая маска, литровая бутылка антисептика, украшенная бантиком, дезинфектор для смартфона. Те, кто трудится на удалёнке, точно порадуются ортопедической подушке для спины.

Для создания уюта

Если вы пока не придумали, что подарить подруге, сестре, маме или женщине-коллеге, то рассмотрите варианты полезных и уютных предметов для дома. Это могут быть посуда, свечи и красивые подсвечники, необычные гирлянды и светильники, постельное бельё, полотенца, пледы, подставки под горячее, забавные тканевые маски для сна. Очень тёплый подарок — стеклянная игрушка на новогоднюю ёлку, которая может стать началом доброй семейной традиции каждый год приобретать красивое украшение.

Домашняя одежда

Обновки гардероба лучше дарить самым близким и родным, когда вы не сомневаетесь во вкусах человека и точно знаете его размер. А вот различные предметы домашней одежды можно презентовать и друзьям, и коллегам. Приятным подарком станут уютные пижамы с интересным принтом, махровый халат или тёплые тапочки. Варежки, перчатки и носки с новогодним рисунком тоже можно смело дарить друзьям и знакомым.

Сертификаты

Когда боитесь ошибиться с подарком или вам кажется, что у человека есть абсолютно всё, спасёт ситуацию подарочный сертификат. Во-первых, он может быть на любую сумму, во-вторых, человек сам выбирает, как и когда воспользоваться вашим подарком. Можно подарить сертификат в гипермаркет, магазин косметики, на творческий мастер-класс.

Идеальный подарок в нынешних коронавирусных реалиях — сертификат на любые оздоровительные процедуры и активности, которые помогут укрепить иммунитет. Например, в популярный среди тагильчан фитнес-клуб «Халк». Там специально перед Новым годом запустили онлайн-продажу сертификатов от 1000 рублей на любые услуги и товары, включая членство, персональные тренировки, массаж, бар, одежду.

Чтобы между желанием заняться собой и фитнесом не было никаких посредников, вы сами на сайте фитнес-клуба «Халк» выбираете номинал подарка, оплачиваете его и пришедший на электронную почту сертификат пересылаете тому, кого хотите порадовать.

«Понятие “здоровый образ жизни” в уходящем сложном году приобрело для большинства из нас несколько иной смысл. Теперь мы понимаем, что сильный иммунитет и крепкое здоровье в целом — это уже не популистские термины Минздрава, а острая необходимость для каждого. И занятия фитнесом, любыми активностями сейчас показаны всем. Чтобы максимально упростить путь к здоровому образу жизни, мы открыли онлайн-продажи как подарочных сертификатов, так и клубных карт. В первый же день запуска онлайн-продажа оказалась очень востребованной, поскольку в хлопотной предновогодней суете приобрести подарок онлайн, без лишних движений, прямо с телефона или ПК — это удобно и естественно для современного человека, который ценит своё время», — пояснил директор фитнес-клуба «Халк» Павел Безбородов.

Сертификат в «Халк» — это гораздо больше, чем сертификат на фитнес, говорит руководитель. Ведь на площади клуба 1200 кв. м в центре города расположилась целая экосистема ЗОЖ — тренажёрный зал с современным оборудованием, кардиозона с беговыми дорожками и эллипсами, зона боевых искусств с октагоном, зона кроссфита, два зала для групповых занятий (зумба, аэробика, стретчинг, круговая и интервальная тренировки, танцевальные направления и многое другое), зона настольного тенниса, финские сауны, солярий и фитнес-бар.

Электронный сертификат позволяет купить подарок в любой момент, и даже в последний. Все подробности — на сайте фитнес-клуба «Халк».

Гаджеты

Родным, например брату или сестре, смело дарите новый смартфон, наушники, фитнес-браслеты для тренировок. Родители будут рады ароматическому диффузору или полезной технике для кухни: тостеру, мороженице, кофеварке, мультипекарю.

Хендмейд

Вещи, созданные своими руками, — особая история. Но если руки растут не оттуда или времени на поделки совсем нет, можно приобрести вещи ручной работы от местных мастеров. Это может быть керамика, мыло или свечи, плетёные корзины для белья, вязаные свитеры, варежки или шарфы.

Аксессуары

Наверное, все согласятся с тем, что качественные и стильные аксессуары могут стать прекрасным подарком как для женщины, так и для мужчины. Можно подобрать красивый кошелёк, сумку или галстук, а можно выбрать говорящий подарок в ювелирном салоне «Ю-Лайн». Здесь вам помогут найти уникальный предмет, который подойдёт именно тому человеку, для которого он предназначен.

Дамам можно подобрать изящные длинные серьги, колье, чокеры, жемчужные нитки нестандартного переплетения. Также можно составить интересные сеты из колец, браслетов или серёжек. Для мужчин специалисты салона «Ю-Лайн» помогут выбрать кольца, запонки, браслеты, причём не только из драгметаллов, но и из кожи, — они будут смотреться стильно и модно. Также мужчине можно подарить сувенирный нож: многие мечтают о таком подарке, но сами себе его никогда не купят.

Для семейных или деловых людей можно выбрать сувениры премиум-класса: бокалы для виски, инкрустированные камнями, письменные приборы, интерьерные статуэтки, позолоченные игральные карты. Можно также обратить внимание на сувенирную продукцию из бронзы, полудрагоценных камней и ценных пород дерева от компании «Сентябрёвъ», которая выпускает предметы интерьера императорской семьи, подсвечники, вазы, фоторамки в стиле ампир, барокко, классицизма и неоклассицизма.

«Все думают, что ювелирный магазин может предложить только ювелирные украшения для женщин — серёжки, кольца и всё такое стандартное. Но наш магазин в этом плане может сильно вас удивить. У нас можно приобрести подарок для любого человека: близкого, дальнего, коллеги, ребёнка, для родителей, причём независимо от того, на какую сумму вы рассчитываете, какого статуса человек и что он любит. Украшения и драгоценности — это вещи, которые остаются с нами надолго. Смартфон устареет, духи закончатся, а украшения можно носить в разных вариациях спустя 10, 20 лет. Такой подарок будет нести посыл доброй памяти, ярких приятных воспоминаний, а энергетика драгоценностей зарядит на позитив и процветание», — уверена директор ювелирного салона «Ю-Лайн» Светлана Миронова.

Для гурманов

Вкусные подарки — беспроигрышный вариант для дарителей, которым сложно определиться с презентом. Кофе, чай, конфеты, панкейки или печенье в красивой коробочке, набор сыров и специй, бутылка хорошего вина — главное, не скупитесь на красивую упаковку или нарядную коробочку, которую в дальнейшем можно будет использовать на кухне или в качестве шкатулки для аксессуаров.

Для детей

Придумывая, что подарить ребёнку на Новый год, особенно если это не ваш ребёнок, нужно ориентироваться на его увлечения. Спросите у родителей, какие мультфильмы и игры любит маленький непоседа, и выбирайте игрушки, связанные с его любимыми персонажами. Для детей старше 5 лет можно купить, например, настольные игры, наборы для творчества или опытов, планшет для рисования светом.

Партнёрский материал

Фото: unsplash.com, Яндекс.Картинки, салон «Ю-Лайн»