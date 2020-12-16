Оперштаб Свердловской области опроверг слухи о готовящемся локдауне

В свердловском оперативном штабе по профилактике COVID-19 опровергли слухи о введении тотального карантина в регионе.

Ранее в мессенджерах жителей Среднего Урала начали распространять сообщение о готовящемся в области локдауне. Согласно ему, с 28 декабря по 17 января должны были закрыться школы, офисы, кинотеатры, торговые центры, фитнес-клубы и другие общественные места.

«Это фейк, таких решений оперативным штабом не принималось. В Свердловской области продолжают действовать ранее введённые ограничения», — отметили в оперштабе.