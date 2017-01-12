ОНФ проконтролирует выполнение Куйвашевым поручения Путина по тагильской дороге

Свердловское отделение Общероссийского народного фронта возьмёт на контроль исполнение поручения президента Владимира Путину губернатору Евгению Куйвашеву, данное по результатам итоговой пресс-конференции главы государства. Как писало АН «Между строк», после рассказа журналиста Максима Румянцева об отрезанном от цивилизации из-за отсутствия дороги уральском селе Серебрянка Владимир Путин потребовал привести трассу в состояние, обеспечивающее безопасное и бесперебойное движение.

«Таким образом, подтверждена актуальность общественных предложений, которые Общероссийский народный фронт ежегодно направляет руководству региона. Мы призываем органы исполнительной власти внимательно относиться к предложениям, потому что они основаны на обращениях жителей области и отражают реальные проблемы людей, которые здесь живут. Свердловские активисты ОНФ проследят, чтобы поручение президента о ремонте дороги в Серебрянку было качественно выполнено в поставленные сроки», – отметил сопредседатель регионального штаба ОНФ в Свердловской области Николай Косарев.

Напомним, сразу после критики президента губернатор Евгений Куйвашев заявил, что на дорогу выделяли 11 млн рублей, но для нормативного капремонта 50 километров требуется около 1,5 млрд рублей. Глава Свердловской области дал поручение министру транспорта изыскать средства, отметив, впрочем, что быстро сделать дорогу не получится из-за высокой капиталоёмкости проекта.

Согласно опубликованному в начале года на сайте Кремля поручению Владимира Путина, доложить президенту о проделанной работе по восстановлению бесперебойного движения в Серебрянку Куйвашев должен менее чем через пять месяцев – до 1 июня 2017 года.

Как писало ранее АН «Между строк», в октябре 2015 года из-за аварийного состояния дороги жители Серебрянки оказались отрезанными от Нижнего Тагила. Этому сопутствовали перебои в поставках продуктов и медикаментов. Новость о Серебрянке вышла в топ тем федеральных СМИ, журналисты окрестили посёлок «свердловским Донбассом». Даже чиновничий экипаж во главе с Сергеем Носовым не с первого раза смог добраться до Серебрянки: проблемная дорога не оставила иного выбора, кроме как проводить рабочее совещание прямо на обочине. Мэр поручил выставить вдоль трассы пункты оказания техпомощи, также туда были отправлены грейдеры, а «Уралвагонзавод» предоставил КАМАЗы для поставки продуктов. Позже Сергей Носов всё-таки добрался до посёлка. К тому времени ситуация стабилизировалась. Жители начали сбор средств на восстановление дороги своими силами. Депутат Госдумы Александр Петров обещал договориться со «Свердловскавтодором» о переносе ремонта на 2016 год. Кроме того, в Серебрянку прибыла комиссия Общероссийского народного фронта, члены которой после этого заявили, что обратят внимание правительства Свердловской области на сложившуюся в посёлке ситуацию, потому что «в ХХI веке так жить нельзя».

В том же 2015 году суд обязал «Свердловскавтодор», в ведении которого находилась трасса, провести ремонт. По дороге прошлись грейдерами и засыпали её щебнем, но это принесло лишь кратковременный результат. В августе 2016 года пригородная прокуратура провела повторное обследование и вынесла представление отремонтировать трассу, не соответствующую требованиям безопасности движения.

Агентство новостей «Между строк»