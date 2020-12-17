Общество

«Она была слабенькая, недоношенная, но при этом сильная». История маленькой тагильчанки Виктории, которая мечтает научиться ходить и петь в хоре

17.12.2020 16:54
«Она была слабенькая, недоношенная, но при этом сильная». История маленькой тагильчанки Виктории, которая мечтает научиться ходить и петь в хоре

Шестилетняя Вика Цепова родилась недоношенной на два месяца раньше срока. Сразу после рождения у малышки «закрылись» лёгкие, первые 1,5 дня жизни она дышала с помощью ИВЛ. На третий день понадобилось переливание крови. Два с лишним месяца Вика боролась за жизнь. Затем были выписка и обещания врачей, что малышка догонит в развитии своих сверстников. Но в 11 месяцев родители узнали о неизлечимом диагнозе дочери детском церебральном параличе. 

«Мы не знали, кто родится, мальчик или девочка, УЗИ не показывало. Поэтому имени заранее у нас не было и дочка лежала безымянной в реанимации. Она всего 1,5 дня была под ИВЛ, врачи сказали, что это очень маленький срок и что дочка у нас боец слабенькая, недоношенная, но при этом сильная. Тогда у меня и возникло в голове имя Виктория — победа», рассказывает мама девочки Мария Цепова. 

Вика второй ребёнок в семье Цеповых. Супруги Мария и Михаил также воспитывают семилетнего Савелия. Брат и сестра живут дружно, вместе играют, ходят на прогулки. Савелий учится в первом классе, а Вика ходит в специализированный детский сад. Девочка рассказывает, что в садике у неё есть друзья, что ей нравится заниматься с педагогами и создавать поделки. Вика общительная и позитивная, она любит учить стихи и легко запоминает слова на английском языке.

А ещё Вика очень музыкальная девочка, она мечтает ходить в музыкальную школу и петь в хоре, но детей с ДЦП в тагильских школах искусств не обучают. 

В год и месяц семья попала на реабилитацию в медицинский центр «Здоровое детство» в Екатеринбурге. После первого курса Вика начала сама переворачиваться. С каждого нового курса малышка возвращалась с прогрессом. К трём годам она научилась ползать на четвереньках, садиться, вставать у опоры. В сентябре этого года Вика самостоятельно пошла — с помощью ходунков, но всё же это большое событие в жизни малышки и её семьи. 

«Изначально врачи не ставили диагноз ДЦП. Нам хирург вообще написала, что Вика полностью здорова. Мы ходили к платным специалистам, чтобы убедиться в правильности диагноза. У меня спрашивали, почему я раньше не заметила, что с дочкой что-то не то. Но десять врачей говорили: "Всё нормально, она недоношенная, подожди". Я надеялась на лучшее. На первый курс реабилитации мы попали, только когда Вике был год и месяц. Если бы мы попали на него раньше, прогресс был бы быстрее. Я чувствую свою вину, что упустила этот момент», говорит Мария Цепова. 

Чтобы сохранить достигнутый прогресс и разрабатывать суставы, Вике нужно постоянно заниматься, стоять в вертикализаторе, носить свош специальный ортопедический аппарат для тазобедренных суставов, с которыми у Вики начались проблемы из-за неправильного положения ножек. В этом году ей должны были сделать операцию в центре Елизарова в Кургане, но из-за пандемии коронавируса процедуру переносили уже несколько раз.

Впереди у маленькой тагильчанки новый курс реабилитации в центре «Здоровое детство». Однако 107 тысяч рублей на лечение у семьи Цеповых нет. Мария так и не вернулась из декрета на работу, а Михаил трудится на двух работах, чтобы содержать семью. Семья уже потратила 115 тысяч рублей на вертикализатор, ещё дочке нужны новые ходунки из прежних Вика выросла. 

Годом ранее семья была вынуждена переехать жить к бабушке, потому что в их квартире из-за прохудившейся крыши на стенах и потолке образовалась плесень. Дети начали часто болеть. Ремонт длится целый год, и конца ему не видно. 

Уже несколько лет Цеповы являются подопечными фонда «Живи, малыш». И во многом благодаря поддержке тагильчан и других благотворителей фонда удаётся отправить шестилетнюю Вику на реабилитацию. 

Помочь Вике научиться ходить может каждый из нас. Для этого нужно отправить СМС на номер 3443 с текстом «Спаси 100». Также поддержать семью Цеповых любой суммой можно с помощью сайта фонда «Живи, малыш». 

Фото: Владимир Серов
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