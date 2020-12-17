«Она была слабенькая, недоношенная, но при этом сильная». История маленькой тагильчанки Виктории, которая мечтает научиться ходить и петь в хоре

Шестилетняя Вика Цепова родилась недоношенной — на два месяца раньше срока. Сразу после рождения у малышки «закрылись» лёгкие, первые 1,5 дня жизни она дышала с помощью ИВЛ. На третий день понадобилось переливание крови. Два с лишним месяца Вика боролась за жизнь. Затем были выписка и обещания врачей, что малышка догонит в развитии своих сверстников. Но в 11 месяцев родители узнали о неизлечимом диагнозе дочери — детском церебральном параличе.

«Мы не знали, кто родится, мальчик или девочка, — УЗИ не показывало. Поэтому имени заранее у нас не было и дочка лежала безымянной в реанимации. Она всего 1,5 дня была под ИВЛ, врачи сказали, что это очень маленький срок и что дочка у нас боец — слабенькая, недоношенная, но при этом сильная. Тогда у меня и возникло в голове имя Виктория — победа», — рассказывает мама девочки Мария Цепова.

Вика — второй ребёнок в семье Цеповых. Супруги Мария и Михаил также воспитывают семилетнего Савелия. Брат и сестра живут дружно, вместе играют, ходят на прогулки. Савелий учится в первом классе, а Вика ходит в специализированный детский сад. Девочка рассказывает, что в садике у неё есть друзья, что ей нравится заниматься с педагогами и создавать поделки. Вика общительная и позитивная, она любит учить стихи и легко запоминает слова на английском языке.

А ещё Вика очень музыкальная девочка, она мечтает ходить в музыкальную школу и петь в хоре, но детей с ДЦП в тагильских школах искусств не обучают.

В год и месяц семья попала на реабилитацию в медицинский центр «Здоровое детство» в Екатеринбурге. После первого курса Вика начала сама переворачиваться. С каждого нового курса малышка возвращалась с прогрессом. К трём годам она научилась ползать на четвереньках, садиться, вставать у опоры. В сентябре этого года Вика самостоятельно пошла — с помощью ходунков, но всё же это большое событие в жизни малышки и её семьи.

«Изначально врачи не ставили диагноз ДЦП. Нам хирург вообще написала, что Вика полностью здорова. Мы ходили к платным специалистам, чтобы убедиться в правильности диагноза. У меня спрашивали, почему я раньше не заметила, что с дочкой что-то не то. Но десять врачей говорили: "Всё нормально, она недоношенная, подожди". Я надеялась на лучшее. На первый курс реабилитации мы попали, только когда Вике был год и месяц. Если бы мы попали на него раньше, прогресс был бы быстрее. Я чувствую свою вину, что упустила этот момент», — говорит Мария Цепова.

Чтобы сохранить достигнутый прогресс и разрабатывать суставы, Вике нужно постоянно заниматься, стоять в вертикализаторе, носить свош — специальный ортопедический аппарат для тазобедренных суставов, с которыми у Вики начались проблемы из-за неправильного положения ножек. В этом году ей должны были сделать операцию в центре Елизарова в Кургане, но из-за пандемии коронавируса процедуру переносили уже несколько раз.

Впереди у маленькой тагильчанки новый курс реабилитации в центре «Здоровое детство». Однако 107 тысяч рублей на лечение у семьи Цеповых нет. Мария так и не вернулась из декрета на работу, а Михаил трудится на двух работах, чтобы содержать семью. Семья уже потратила 115 тысяч рублей на вертикализатор, ещё дочке нужны новые ходунки — из прежних Вика выросла.

Годом ранее семья была вынуждена переехать жить к бабушке, потому что в их квартире из-за прохудившейся крыши на стенах и потолке образовалась плесень. Дети начали часто болеть. Ремонт длится целый год, и конца ему не видно.

Уже несколько лет Цеповы являются подопечными фонда «Живи, малыш». И во многом благодаря поддержке тагильчан и других благотворителей фонда удаётся отправить шестилетнюю Вику на реабилитацию.

Помочь Вике научиться ходить может каждый из нас. Для этого нужно отправить СМС на номер 3443 с текстом «Спаси 100». Также поддержать семью Цеповых любой суммой можно с помощью сайта фонда «Живи, малыш».