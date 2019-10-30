Областные власти ищут компанию для разработки проекта детской многопрофильной поликлиники с вертолётной площадкой на Гальянке

Департамент госзакупок Свердловской области объявил конкурс на выполнение инженерных изысканий, а также разработку проектной и рабочей документации для строительства детского многопрофильного стационара и поликлиники на Гальянке. Компанию-подрядчика планируется определить в начале декабря. Все работы должны быть сделаны максимум за 9 месяцев. За них подрядной организации заплатят почти 32 млн рублей.

В конкурсной документации на сайте госзакупок отмечается, что участник торгов не должен являться офшорной компанией. Разработать проектную документацию необходимо по утверждённому медико-техническому заданию. Кроме того, она должна получить положительное заключение госэкспертизы. На территории должны расположиться: детская поликлиника на 650 посещений в смену, круглосуточный стационар на 160 коек, лечебно-диагностический блок, вертолётная площадка и гараж на 6 машиномест.

«Нужно также проработать вопрос организации инженерных сетей и автоматизированной системы управления медицинским учреждением, в том числе системы видеонаблюдения, с выводом сигналов на единый пост охраны. Выполнить дизайн-проект мест общего пользования (входная группа, холлы) и типовой палаты. Предусмотреть ограждение территории объекта», — говорится в документации.

В июне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время обсуждения 300-летия Нижнего Тагила с участием мэра Владислава Пинаева пообещал, что долгожданная детская многопрофильная больница будет построена рядом с госпиталем Тетюхина, а долгострой в районе Муринских прудов снесут. Перед сносом недостроя проведут техническую экспертизу состояния строительных конструкций.

Строительство детской многопрофильной больницы началось в Нижнем Тагиле около 20 лет назад, но в 1998-м было заморожено из-за недостатка финансирования. После того как многострадальный долгострой был передан на баланс области, решить его судьбу стало ещё сложнее. Так, в марте 2015 года проект планировали возродить, сократив площадь больницы и количество в ней койко-мест. Однако денег в региональной казне на тот момент не нашлось.

В 2016 году новый проект строительства медицинского учреждения активно продвигал депутат Госдумы единоросс Александр Петров. На реализацию проекта необходимо было порядка 4,5 млрд рублей. 1,5 млрд рублей Петров надеялся выбить из правительства РФ. Перед праймериз «Единой России», которые прошли по всей стране 22 мая 2016 года и где политик занял четвёртое место среди кандидатов в Госдуму по Нижнетагильскому одномандатному округу, Петров организовал кампанию по сбору 100 тысяч подписей за строительство детской многопрофильной больницы. Волонтёрам депутата удалось собрать порядка 30 тысяч подписей, после чего сбор был приостановлен. Позднее депутат Заксобрания Вячеслав Погудин обратился к председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой о выделении денег из федерального бюджета на завершение строительства. Медведев поручил трём федеральным министерствам рассмотреть эту просьбу. Но стройка так и не возобновилась.