«Недострой снесут». Детская многопрофильная больница в Нижнем Тагиле будет построена рядом с госпиталем Тетюхина

Детская многопрофильная больница будет построена рядом с госпиталем Тетюхина, заявил сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время обсуждения 300-летия Нижнего Тагила с участием мэра Владислава Пинаева. При этом глава региона подчеркнул, что долгострой в районе Муринских прудов будет снесён.

«Берите типовой проект, привязывайте, в этом году всё должно быть сделано», — заявил Куйвашев.

Строительство детской многопрофильной больницы началось в Нижнем Тагиле около 20 лет назад, но в 1998-м было заморожено из-за недостатка финансирования. После того как многострадальный долгострой был передан на баланс области, решить его судьбу стало ещё сложнее. Так, в марте 2015 года проект планировали возродить, сократив площадь больницы и количество в ней койко-мест. Однако денег в региональной казне на тот момент не нашлось.

В 2016 году новый проект строительства медицинского учреждения активно продвигал депутат Госдумы единоросс Александр Петров. На реализацию проекта необходимо было порядка 4,5 млрд рублей. 1,5 млрд рублей Петров надеялся выбить из правительства РФ. Перед праймериз «Единой России», которые прошли по всей стране 22 мая 2016 года и где политик занял четвёртое место среди кандидатов в Госдуму по Нижнетагильскому одномандатному округу, Петров организовал кампанию по сбору 100 тысяч подписей за строительство детской многопрофильной больницы в Нижнем Тагиле. Волонтёрам депутата удалось собрать порядка 30 тысяч подписей, после чего сбор был приостановлен. Позднее депутат Заксобрания Вячеслав Погудин обратился к председателю правительства Дмитрию Медведеву с просьбой о выделении денег из федерального бюджета на завершение строительства. Медведев поручил трём федеральным министерствам рассмотреть эту просьбу. Но стройка так и не возобновилась.