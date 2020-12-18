Ноль на счёте не помеха: тагильчане смогут звонить внутри сети даже при минусовом балансе

Тагильчанам станут доступны звонки внутри сети при отрицательном балансе. Такое обновление сделал МегаФон для основной линейки #БезПереплат. Кроме того, теперь на этих тарифных планах внутрисетевые вызовы не расходуют пакет минут.

«Более половины звонков абоненты, как правило, совершают внутри сети своего оператора. Новые условия позволят не переплачивать, с большей точностью рассчитать необходимое количество минут и подобрать удобный тарифный план. Мы также сделали внутрисетевые звонки доступными при отрицательном балансе: это актуально для 40% абонентов, которые регулярно забывают вовремя пополнить свой счёт. Теперь те, кто предпочитает голосовые вызовы звонкам в мессенджерах, также всегда смогут оставаться на связи», — отметил коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Безлимит внутри сети начнёт действовать для всех новых абонентов линейки автоматически, без необходимости подключать опцию.

Тарифы #БезПереплат позволяют безлимитно и бесплатно звонить и отправлять медиафайлы в популярных мессенджерах WhatsApp, Viber, eMotion, Facebook messenger, TamTam, Snapchat и Telegram, даже если денег на счёте недостаточно. Абонентам также доступна бесплатная опция «Копилка». Она даёт возможность сохранять неиспользованные в течение месяца минуты и гигабайты и использовать их в любое время. Опцию активировали уже 27% абонентов, накопив 20 тысяч терабайт интернета.

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