«На все ваши аферы у нас не хватит денег». Более 120 тагильчан пришли на встречу с министром ЖКХ и «Рифеем»

На круглый стол по вопросам реализации реформы ТКО с участием областного министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова, главы города Владислава Пинаева, представителями регоператора «Рифей» и РИЦ пришли более 120 жителей Нижнего Тагила. У одного из пришедших в руках был уже знакомый многим плакат: «На все ваши аферы у нас денег не хватит». 28-летний программист Анатолий Попов ранее с этим плакатом уже проводил одиночные пикеты у здания мэрии. В зале общественно-политического центра присутствуют и активисты ОД «Тагил за перемены».

Тагильский мэр Владислав Пинаев попросил собравшихся не устраивать балаган, быть вежливыми и задавать точные вопросы. Министр Смирнов повторил то, что ранее рассказывал журналистам на пресс-конференции: о причинах проведения мусорной, или, как он раньше сам попросил её называть, экологической реформы. Рассказал про тарифы, их составляющие, предоставление льгот отдельным категориям граждан.

Жителей интересовало, как платить за вывоз ТКО при наличии нескольких объектов в собственности, как доказать, что проживаешь на конкретной территории. Председатель ТОС «Малая Кушва» Татьяна Несоленихина попросила встать тех, кто поддерживает мусорную реформу в том виде, в котором она существует сейчас. Не встал никто.

На круглом столе было решено организовать встречу Смирнова, Пинаева и руководством «Рифея» с представителями малого и среднего бизнеса, чтобы «в деловой обстановке обсудить все тонкости сотрудничества».

Ранее Николай Смирнов заявил о намерении сократить плату за услугу по обращению с ТКО для снижения протестных настроений среди населения. Представитель РИЦ на пресс-конференции сообщил, что собираемость платы за вывоз ТКО за первый месяц «экологической реформы» в Северном кластере с центром в Нижнем Тагиле составила всего 10%. Председатель совета директоров РИЦ Максим Ромашев признал многочисленные ошибки на стадии сбора данных о жителях Нижнего Тагила, что привело к грубейшим ошибкам в платёжках, которые получили люди.

С 1 января 2019 года всеми организациями, которые работают с ТКО в Нижнем Тагиле, управляет филиал тюменской компании «Рифей». Жители многоквартирных и частных домов в городе вынуждены платить ему за обращение с отходами как минимум 142,95 рубля и 160,71 рубля в месяц соответственно. Законность «мусорных» тарифов сейчас проверяют прокуратура и ФАС. Значительное повышение тарифа спровоцировало протест, люди вышли на митинги. 23 февраля митинг против мусорной реформы в Нижнем Тагиле собрал более тысячи человек. Кроме этого, в течение нескольких недель активисты общественного движения «Тагил за перемены» проводили одиночные пикеты под окнами администрации города, «встречали» они и приехавшего с рабочим визитом в Тагил полпреда президента Николая Цуканова, а также стояли у здания областного правительства.