«На все ваши аферы у нас денег не хватит». К мэрии Нижнего Тагила начали выходить новые одиночные пикетчики

Сегодня, 8 февраля, к зданию тагильской мэрии, поддавшись призывам общественного движения «Тагил за перемены», пришёл 28-летний программист Анатолий Попов. В конце прошлого года он уже стоял на Театральной площади с плакатом с лозунгом «На все ваши аферы у нас денег не хватит». Фраза относится к тем непопулярным законам, которые были приняты в России за последнее время, в том числе к мусорной реформе.

«Побудило выйти повышение тарифов ЖКХ, НДС, пенсионного возраста, введение новых акцизов. Повышение тарифов на вывоз мусора, совершенно грабительское. При этом средние зарплаты в Москве и Екатеринбурге выше, а цены почему-то выше у нас. Я увидел ваше видео, где вы предлагали выходить на пикет, я с вами полностью согласен. Сегодня ко мне подошло много людей: полицейские два раза проверяли документы, журналисты подходили, [руководитель аппарата администрации города] Андрей Ленда. Сейчас они будут очень долго объяснять, почему тариф на обращение с ТКО такой, потом сделают вид, что всё объяснили и что всё идёт так, как и должно идти, и люди должны платить именно эту сумму. Скорее всего, всё этим и закончится, если, конечно, мы не станем бороться за то, чтобы это снизить», — рассказал Попов.

Ленда предложил Попову пройти в мэрию пообщаться или записаться на приём к главе Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву. Общественник сообщил чиновнику, что запишется на приём к мэру только после того, как отстоит пикет. Попов находился возле администрации больше часа. Он отметил, что не собирается ехать пикетировать в Москву или Екатеринбург, а будет стоять здесь, возле мэрии, так как именно местные власти являются сегодня официальными представителями города. Ещё до окончания пикета к зданию администрации подъехали активисты ОД «Тагил за перемены». В запущенной ими онлайн-трансляции они побеседовали с Поповым и пообещали зрителям вскоре вернуться.

Напомним, активисты ОД «Тагил за перемены» с понедельника выходят к зданию мэрии с одиночными пикетами из-за высоких тарифов на обращение с твёрдыми коммунальными отходами. 3 февраля в городе прошёл митинг против мусорной реформы, в котором приняли участие около сотни тагильчан. Местные чиновники и депутаты на протестное мероприятие не явились, поэтому общественники решили ежедневно выходить перед окончанием рабочего дня к зданию администрации. Накануне, 7 февраля, они организовали пикет возле школы № 34 на Тагилстрое, в которую с рабочим визитом приехал уральский полпред Николай Цуканов, и были задержаны полицией. Позже Ленда встретился с активистами, он предложил им войти в состав рабочей группы при мэрии и перейти на конструктивный диалог.

С 2019 года всеми организациями, которые работают с ТКО в Нижнем Тагиле, управляет филиал тюменской компании «Рифей». Жители многоквартирных и частных домов в городе вынуждены платить ему за обращение с отходами как минимум 142,95 рубля и 160,71 рубля в месяц соответственно. Законность «мусорных» тарифов сейчас проверяют прокуратура и ФАС.