«Я готов каждый день выходить и встречаться». На третий день бессрочного пикета против мусорной реформы Андрей Ленда вышел к активистам и пригласил в мэрию (ВИДЕО)

Руководитель аппарата администрации города Андрей Ленда сегодня, 7 февраля, встретился с активистами общественного движения «Тагил за перемены», которые сегодня организовали пикет возле школы № 34 на Тагилстрое. Общественники были приглашены в мэрию после того, как в очередной раз встали с плакатом возле здания администрации. Пикетчики задали чиновнику вопросы о ценообразовании тарифа и строительстве мусоросортировочного завода. В свою очередь, Андрей Ленда предложил активистам войти в состав рабочей группы при администрации города и перейти на конструктивный диалог.

«Я готов каждый день выходить и встречаться со всеми желающими», — заявил Ленда, однако настаивал на том, что диалог нужно вести не эмоционально, а конструктивно.

Напомним, сегодня во время официального визита в Нижний Тагил полпред президента в УрФО Николай Цуканов выразил недовольство темпами улучшения экологической ситуации в городе, отметив, что показатели улучшаются «очень медленно».

Присутствовавший на совещании депутат Госдумы Алексей Балыбердин поднял тему тарифов на вывоз ТКО в Нижнем Тагиле, попросив Цуканова вмешаться в ситуацию. Сегодня депутат выложил ответ от компании «Рифей», в котором говорится, что регоператор не намерен снижать тариф, поскольку это неизбежно повлечёт за собой нарушение обязательств, которые компания взяла на себя перед областным МинЖКХ.

Полпред напомнил, что законность «мусорных» тарифов сейчас проверяют прокуратура и ФАС и нужно дождаться результатов этой проверки. В начале совещания Цуканов подчёркивал, что местным чиновникам необходимо вести активную разъяснительную работу с жителями города, чтобы не допустить социальной напряжённости.