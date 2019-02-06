Прокуратура и ФАС проверят законность «мусорных» тарифов в Свердловской области

Прокуратура Свердловской области согласовала УФАС проверку установленных РЭК тарифов на вывоз и утилизацию бытового мусора, сообщили Znak.com в пресс-службе надзорного ведомства. Антимонопольщики совместно с сотрудниками прокуратуры должны проверить законность и обоснованность установленных Региональной энергетической комиссией нормативов накопления отходов гражданами, а также действующих с 1 января текущего года тарифов на услуги региональных операторов по вывозу и утилизации мусора.

Напомним, ранее депутат Госдумы Алексей Балыбердин также попросил Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить законность включения инвестиционной составляющей в тариф на вывоз ТКО в Нижнем Тагиле. Позже депутат Заксобрания Свердловской области Александр Ивачёв сообщил в Facebook о направленном в Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Среднему Уралу письме с просьбой признать нормативы накопления отходов, а также тарифы на услуги региональных операторов по вывозу мусора экономически необоснованными и незаконными.