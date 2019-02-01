УФАС попросили признать тарифы на вывоз мусора в Свердловской области незаконными

Депутат Заксобрания Свердловской области Александр Ивачёв сообщил в Facebook о направленном в Управление Федеральной антимонопольной службы РФ по Среднему Уралу письме с просьбой признать нормативы накопления отходов, а также тарифы на услуги региональных операторов по вывозу мусора экономически необоснованными и незаконными.

По словам парламентария, его удивила разница в расчётах стоимости услуги для жителей разных территорий региона.

«Например, 1 житель многоквартирного дома в Нижнем Тагиле, по расчётам РЭК, производит 0,169 куб. м мусора в месяц. А такой же житель многоквартирника из Екатеринбурга должен намусорить уже на 0,213 куб. м, т. е. на 26% больше. С частными домами ещё интереснее. В городах области норматив для них 0,190 куб. м на человека в месяц, а в Екатеринбурге — 0,261 куб. м. Разница уже более чем 37%. А ведь быт в частном секторе мало чем отличается, где бы то ни было», — подчёркивает Ивачёв.

По его мнению, пользуясь своим монопольным положением, региональные операторы «Рифей», ТБО «Экосервис» и «Спецавтобаза» завысили тарифы.

«В итоге Екатеринбург стал печальным лидером по размеру платы за обработку ТКО — 148,62 рубля с человека. Для сравнения: в Челябинске — 67,59 рубля с человека, в Ижевске — 98,48 рубля с человека, в Уфе — 70 рублей, в Казани — 71,95 рубля, в Красноярске на левом берегу 79 рублей, на правом — 112 рублей с человека в месяц», — комментирует депутат.

Напомним, ранее депутат Госдумы Алексей Балыбердин также попросил Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) проверить законность включения инвестиционной составляющей в тариф на вывоз ТКО в Нижнем Тагиле.