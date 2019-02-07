Полпреда Цуканова в Нижнем Тагиле встретили пикетом против мусорной реформы

Во время визита в Нижний Тагил полпреда президента в УрФО Николая Цуканова рядом со школой № 34 на Тагилстрое его ждал борец с мусорной реформой. Молодой человек — Ярослав Кузнецов, активист общественного движения «Тагил за перемены», члены которого с понедельника выходят к зданию тагильской мэрии с одиночными пикетами из-за высоких тарифов на обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).

На плакате были надписи «Мусорный тариф — грабёж тагильчан», «Почём мусор для народа?», «Курган — 23 р., Челябинск — 67 р., Казань — 72 р., Тагил — 143 р!». В это время Николай Цуканов и глава области Евгений Куйвашев находились в школе.

К активисту практически сразу подошли сотрудники полиции и начали проверку документов, сейчас он находится в машине полиции. Чуть позже к нему присоединился ещё один активист движения, Павел Хорошилов, снимавший на камеру происходящее.

Напомним, сегодня уральский полпред впервые прибыл в Нижний Тагил после своего назначения. После визита в школу он вместе с Куйвашевым отправится в музей бронетанковой техники УВЗ, без журналистов гости посетят цеха завода, где им покажут новейшие разработки, и испытательный аэродром в Салке. В два часа дня в ДК им. Окунева начнётся совещание «О реализуемых промышленными предприятиями мерах по снижению уровня негативного воздействия на окружающую среду». Цуканов встретится с руководителями экологических служб крупнейших предприятий и города, представителями природоохранной прокуратуры и областного Росприроднадзора.