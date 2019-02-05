«Завтра принесём другой плакат, организуем раздачу каши и 100 граммов». В Нижнем Тагиле борцы с мусорной реформой вышли к зданию мэрии в 30-градусный мороз

В Нижнем Тагиле активисты общественного движения «Тагил за перемены» в 30-градусный мороз вышли к зданию мэрии с одиночным пикетом из-за высоких тарифов на обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Так они надеются добиться личного общения с чиновниками и депутатами и привлечь их внимание к наболевшей теме. 3 февраля в городе прошёл митинг против мусорной реформы, организованный общественным движением «Тагил за перемены» и местным отделением КПРФ. В протестной акции приняли участие около сотни тагильчан, однако местных чиновников и депутатов среди них не было. Поэтому общественники решили выходить перед окончанием рабочего дня к зданию администрации с одиночными пикетами до тех пор, пока власти не обратят на них внимание.

«Сейчас приехала машина [Владислава] Пинаева. Мэр вышел из своей тачки вместе с водителем и пошёл в здание, к нам не подошёл, даже в глаза не посмотрел. Ему, видать, нечего сказать, видимо, он в курсе всей этой аферы. Все выходят из администрации и проходят мимо нас, даже не смотрят, отворачиваются. Если снизить всем им зарплату до 15 тысяч, что скажут тогда? По-любому по полтиннику получают, фиолетово им на всё. Завтра принесём другой плакат, будем каждый день долбить. Можно кухню разбить, организовать раздачу каши и 100 граммов. Чиновники будут бежать на “Лыжне России”, можно и там постоять», — говорят активисты движения «Тагил за перемены».

Общественники также обсудили между собой планы по подаче заявлений в Следственный комитет РФ с просьбой проверить действия региональных и местных чиновников на возможные нарушения.

С 2019 года всеми организациями, которые работают с ТКО в Нижнем Тагиле, управляет филиал тюменской компании «Рифей». Жители многоквартирных и частных домов в городе вынуждены платить ему за обращение с мусором как минимум 142,95 рубля и 160,71 рубля в месяц соответственно. При этом фактически в Тагиле с начала года в сфере обращения с ТКО ещё ничего не изменилось.