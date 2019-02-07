«Нельзя допускать социальной напряжённости». Полпред президента Цуканов прокомментировал мусорную реформу

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов на проходящем в Нижнем Тагиле экологическом совещании прокомментировал введение новой схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Цуканов несколько раз подчеркнул, что местным чиновникам нужно вести разъяснительную работу с жителями, чтобы не допустить социальную напряжённость в городе из-за высоких тарифов на обращение с ТКО.

«Социально острая тема — обращение с ТКО. С 1 января в Тагиле начал работу регоператор "Рифей". В городе самый высокий тариф на вывоз мусора, и это, конечно, вызывает недовольство населения. Необходимо рассказывать людям, почему такой тариф на вывоз, каким образом будет проходит обращение с ТКО, за что они будут платить. Нельзя допускать социальной напряжённости. Главе города необходимо вести эту разъяснительную работу», — отметил Цуканов.

Николай Цуканов попросил главу Нижнего Тагила Владислава Пинаева объяснить высокий тариф на обращение с ТКО (143 рубля в месяц). И после ответа отметил, что разъяснения по поводу размера тарифа должны быть понятны не только мэру, но и всем жителям, «чтобы не было такого недовольства, которое есть сейчас».

Напомним, сегодня утром на Тагилстрое два активиста общественного движения «Тагил за перемены» встречали Николая Цуканова, который приехал в школу № 34. Один молодой человек держал плакат с текстом «Мусорный тариф — грабёж тагильчан», второй снимал происходящее и вёл онлайн-трансляцию «ВКонтакте». Практически сразу к ним подошли сотрудники полиции и попросили сесть в служебную машину, после чего отвезли в отделение полиции. Там на активистов были составлены протоколы об административном нарушении — «передвижение по проезжей части при наличии тротуара». Активисты этого общественного движения с понедельника выходят к зданию тагильской мэрии с одиночными пикетами из-за высоких тарифов на обращение с ТКО.

С 1 января 2019 года в России начала действовать новая схема обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Всеми организациями, которые работают с ТКО в Нижнем Тагиле, управляет филиал тюменской компании «Рифей». Жители многоквартирных и частных домов в городе вынуждены платить ему за обращение с мусором как минимум 142,95 рубля и 160,71 рубля в месяц соответственно. При этом фактически в Тагиле с начала года в сфере обращения с ТКО ещё ничего не изменилось.