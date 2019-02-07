Тагильских пикетчиков после несостоявшейся встречи с полпредом Цукановым обвинили в нарушении ПДД

В отношении двух активистов общественного движения «Тагил за перемены» Павла Хорошилова и Ярослава Кузнецова, которые сегодня утром встречали на Тагилстрое полпреда президента в УрФО Николая Цуканова, составлены протоколы об административном нарушении — нарушение правил дорожного движения (ПДД). По словам Хорошилова, который ещё находится в ОП № 19, в протоколе говорится, что он «двигался по проезжей части при наличии тротуара» (нарушение п. 4.1 ПДД). Однако активист утверждает, что вблизи школы ходил только по обочине, не выходя на дорогу.

Напомним, сегодня утром Павел Хорошилов и Ярослав Кузнецов находились рядом со школой № 34, куда с рабочим визитом приехал полпред в компании с губернатором. Один молодой человек держал плакат с текстом «Мусорный тариф — грабёж тагильчан», второй снимал происходящее и вёл онлайн-трансляцию во «ВКонтакте». Практически сразу к ним подошли сотрудники полиции и попросили сесть в служебную машину, после чего отвезли в отделение полиции.

Члены общественного движения «Тагил за перемены» с понедельника выходят к зданию тагильской мэрии с одиночными пикетами из-за высоких тарифов на обращение с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО).