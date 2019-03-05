Для снижения протестной напряжённости министр Смирнов пообещал сократить плату за вывоз ТКО

Региональный министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов заявил АН «Между строк» о намерении сократить плату за услугу по обращению с ТКО для снижения протестных настроений среди населения.

«В целях снижения протестной активности населения министерством инициируются мероприятия, направленные на снижение платы за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, в том числе даются разъяснения о правилах перехода на учёт образуемых твёрдых коммунальных отходов, исходя из фактического объёма их образования», — заявил Смирнов АН «Между строк».

Сегодня Николай Смирнов проводит рабочий день в Нижнем Тагиле. Сначала министр с участием представителя регоператора «Рифей» ответит на вопросы журналистов, а после обеда состоится круглый стол по вопросам реализации реформы ТКО с участием главы города Владислава Пинаева, представителя «Рифея», общественных организаций, депутатов, представителей ОД «Тагил за перемены» и «Тагил против».

На прошлой неделе Евгений Куйвашев заявил, что взял под личный контроль ситуацию с мусорной реформой в Свердловской области, и поручил правительству области рассмотреть возможность снижения платы жителей за услуги по обращению с ТКО.

С 1 января 2019 года всеми организациями, которые работают с ТКО в Нижнем Тагиле, управляет филиал тюменской компании «Рифей». Жители многоквартирных и частных домов в городе вынуждены платить ему за обращение с отходами как минимум 142,95 рубля и 160,71 рубля в месяц соответственно. Законность «мусорных» тарифов сейчас проверяют прокуратура и ФАС. Значительное повышение тарифа спровоцировало протест, люди вышли на митинги. 23 февраля митинг против мусорной реформы в Нижнем Тагиле собрал более тысячи человек. Кроме этого, в течение нескольких недель активисты общественного движения «Тагил за перемены» проводили одиночные пикеты под окнами администрации города, «встречали» они и приехавшего с рабочим визитом в Тагил полпреда президента Николая Цуканова, а также стояли у здания областного правительства.