Евгений Куйвашев поручил правительству найти способ снизить плату жителей за вывоз ТКО

Евгений Куйвашев поручил правительству области рассмотреть возможность снижения платы жителей за услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, сообщил по итогам рабочей встречи с губернатором министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

«С целью снижения тарифа на вывоз и утилизацию отходов глава региона поручил правительству проработать вопрос о снижении налогов на прибыль и имущество региональных операторов. В ближайшее время министерства экономики и финансов изучат данный вопрос, произведут необходимые расчёты и доложат главе региона о результатах», — рассказал он.

Губернатор также поставил перед органами местного самоуправления и региональными операторами задачу ускорить работу по увеличению в населённых пунктах области количества контейнерных площадок и оснащению их современными контейнерами для сбора отходов.

Накануне Евгений Куйвашев объявил, что после многочисленных жалоб и митингов в городах региона взял под личный контроль ситуацию с мусорной реформой в Свердловской области.

«Переход на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами затрагивает интересы всех без исключения жителей Свердловской области. Чёткая, ответственная и качественная работа в этом направлении остаётся нашим приоритетом», — заявил губернатор.

Напомним, с начала года жители Свердловской области в среднем платят по 150 рублей ежемесячно за вывоз мусора. Тарифы трёх региональных операторов утвердила Региональная энергетическая комиссия, но их значительное повышение спровоцировало протест. В Свердловской области люди вышли на митинги.