Евгений Куйвашев признал ошибки мусорной реформы и назвал ответственных за скандалы

Евгений Куйвашев на заседании областного правительства взял под личный контроль ситуацию с мусорной реформой в Свердловской области, сообщает департамент информполитики главы области. Решение было принято после многочисленных жалоб и митингов, прошедших в городах региона.

«Переход на новую систему обращения с твёрдыми коммунальными отходами затрагивает интересы всех без исключения жителей Свердловской области. Чёткая, ответственная и качественная работа в этом направлении остаётся нашим приоритетом», — заявил губернатор.

По его мнению, проблема с начислениями возникла из-за некорректно переданных операторам баз данных населения. Кроме того, Куйвашев поручил всем учреждениям социальной сферы заключить договоры с регоператорами и активнее рассказывать свердловчанам о том, на что потратят собранные с помощью реформы деньги. Он подчеркнул, что за разъяснительную работу ответственны главы муниципалитетов, но пока они с ней не справляются: мэры должны подробно объяснять населению, на что потратят деньги и кто проконтролирует переработку отходов.

Напомним, с начала года жители Свердловской области в среднем платят по 150 рублей ежемесячно за вывоз мусора. Тарифы трёх региональных операторов утвердила Региональная энергетическая комиссия, но их значительное повышение спровоцировало протест. В Свердловской области люди вышли на митинги.