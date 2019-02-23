На митинге против мусорной реформы более 1100 жителей Нижнего Тагила проголосовали за снижение тарифов по вывозу ТКО

В Нижнем Тагиле на организованном КПРФ митинге против мусорной реформы собрано более 1100 подписей за снижение тарифов по вывозу ТКО. Об этом АН «Между строк» заявили в местном отделении КПРФ. Протестная акция прошла сегодня, 23 февраля, возле памятника металлургам на Лисьей горе. По словам лидера тагильских коммунистов Михаила Бояркина, на следующей неделе в адрес главы Нижнего Тагила и губернатора Свердловской области будет направлено соответствующее письмо с приложенными подписями. Всего, по подсчётам организаторов, протестную акцию посетили около 1500 человек. Видеозапись с митинга можно посмотреть в группе АН «Между строк» во «ВКонтакте».

Напомним, с 1 января в Свердловской области начали действовать новые правила обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Управлять всеми организациями, которые работают с ТКО, в Северной зоне с центром в Нижнем Тагиле теперь будет филиал тюменской компании «Рифей». За новую коммунальную услугу жителям города придётся платить от 1715 рублей в год. В феврале уральцам начали приходить новые платёжки за вывоз мусора. Многие обнаружили в документах устаревшие или совершенно неверные данные о количестве прописанных в их жилье людей: в одних были указаны фамилии прежних владельцев квартир, в других отпечатаны только адреса и число проживающих в помещениях, актуальное несколько лет назад. Жители Нижнего Тагила уже завалили жалобами прокуратуры и сервис «Городской контроль» на официальном сайте города. Вину за сложившуюся ситуацию с недостоверными данными в квитанциях взял на себя «Рифей».