«Рифей»: Из-за ошибок в квитанциях за вывоз мусора начислять пени тагильчанам не будут до апреля

Заявления от жителей Нижнего Тагила с требованием сделать перерасчёт суммы оплаты за вывоз твёрдых коммунальных отходов из-за указания неверных данных в квитанциях будут принимать в центрах обслуживания регоператора «Рифей» до конца апреля. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе регионального оператора, отметив, что до конца апреля претензионно-исковая работа и начисление пеней в отношении жителей Нижнего Тагила (клиентов РИЦ) вестись не будут.

«Период корректировки базы данных в РИЦ установлен сроком на три месяца. Это означает, что клиентам не обязательно в срочном порядке идти в офисы РИЦ или МФЦ за сверкой, это можно будет сделать в любое удобное для них время до конца апреля. При себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий право собственности. Перерасчёты будут произведены после предоставления корректных данных за весь период пользования услугой», — рассказали в пресс-службе регоператора по обращению с ТКО.

Новые платёжки за вывоз мусора начали приходить уральцам в феврале. Многие обнаружили в документах устаревшие или совершенно неверные данные о количестве прописанных в их жилье людей: в одних были указаны фамилии прежних владельцев квартир, в других отпечатаны только адреса и число проживающих в помещениях, актуальное несколько лет назад. Жители Нижнего Тагила уже завалили жалобами прокуратуры и сервис «Городской контроль» на официальном сайте города. Прокурор Ленинского района Владимир Мартынов советует людям, которые получили квитанции с неверными данными, обращаться с заявлениями в надзорное ведомство. По его словам, виновные в возникновении скандала могут быть привлечены к административной ответственности.

«Рифей» взял на себя вину за сложившуюся ситуацию с недостоверными данными в квитанциях.