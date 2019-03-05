Николай Смирнов попросил журналистов поменять термин «мусорная реформа» на «экологическая»

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов на пресс-конференции в Нижнем Тагиле попросил журналистов перейти от термина «мусорная реформа» к «экологическая». Сегодня он в компании с представителями регоператора «Рифей» отвечает на вопросы СМИ о реализации реформы ТКО, которая началась в области с большим скандалом и протестами среди жителей, возмущённых высоким тарифом на вывоз мусора и грубыми ошибками в первых платёжках.

«На протяжении последних лет резко увеличился объём ТКО, изменился их морфологический состав. При разложении выделяют вещества, угрожающие состоянию почвы, воздуха и так далее. Если бы мы не пришли к этой реформе, то через 5 лет были бы завалены мусором. Поэтому и было принято несколько кардинальных решений на федеральном уровне», — заявил Смирнов.