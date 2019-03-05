РИЦ: Только 10% жителей оплатили вывоз мусора за первый месяц реформы в Северном кластере

Собираемость платы за вывоз ТКО за первый месяц «экологической реформы» (как попросил называть её сегодня министр ЖКХ Николай Смирнов) в Северном кластере с центром в Нижнем Тагиле составила всего 10%. Об этом на пресс-конференции в мэрии Нижнего Тагила сообщил председатель совета директоров РИЦ Максим Ромашев. Он же признал многочисленные ошибки на стадии сбора данных о жителях Нижнего Тагила, что привело к грубейшим ошибкам в платёжках, которые получили люди.

«Мы много ошиблись и сделали соответствующие выводы. Договорную кампанию мы начали ещё в прошлом году. Но обратной связи не получили, поэтому всё пришлось делать в последний месяц. База была актуальна, но не вся легла, поэтому получились устаревшие данные. Мы проверяем сейчас все данные, квитанции ожидаются новые в течение следующей недели, двойных не будет. В нормальный режим мы сможем войти только через три месяца. Собираемость пока составила 10% только. Это 15 млн рублей», — заявил председатель совета директоров РИЦ Максим Ромашев.

Новые платёжки за вывоз мусора начали приходить уральцам в феврале. Многие обнаружили в документах устаревшие или совершенно неверные данные о количестве прописанных в их жилье людей: в одних были указаны фамилии прежних владельцев квартир, в других отпечатаны только адреса и число проживающих в помещениях, актуальное несколько лет назад. Жители Нижнего Тагила уже завалили жалобами прокуратуры и сервис «Городской контроль» на официальном сайте города. «Рифей» взял на себя вину за сложившуюся ситуацию с недостоверными данными в квитанциях.

Позднее стало известно, что заявления с требованием сделать перерасчёт суммы оплаты за вывоз твёрдых коммунальных отходов из-за указания неверных данных в квитанциях будут принимать в центрах обслуживания регоператора «Рифей» до конца апреля. И до этого момента претензионно-исковая работа и начисление пеней в отношении жителей Нижнего Тагила (клиентов РИЦ) вестись не будут, отмечал регоператор.

«Реформа только начала действовать, поэтому возникают определённые пробуксовки. Но мусор своевременно вывозится, даже там, где раньше мусор вообще не вывозился. Коллапс не случился, ни один город, ни одно село не было завалено мусором, перестали образовываться несанкционированные свалки, мусор вывозится на лицензированные полигоны. Нам нужен месяц или два, чтобы войти в нормальный режим, но реформа уже стартовала. Это можно констатировать», — отметил сегодня на пресс-конференции генеральный директор ООО «ТЭО» Константин Фрумкин.

Сегодня в Нижнем Тагиле состоится круглый стол по вопросам реализации реформы ТКО с участием главы города Владислава Пинаева, представителей регоператора «Рифей», общественных организаций, депутатов, активистов ОД «Тагил за перемены» и «Тагил против».