Жительница Нижнего Тагила получила квитанцию за вывоз мусора за 83 прописанных в квартире человека

В Нижнем Тагиле жительнице Тагилстроевского района пришла квитанция на оплату услуги по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в январе 2019 года на сумму более 11 тысяч рублей. В платёжке указано, что в квартире девятиэтажного дома проживают 83 человека. Фото квитанции в группе «Чёрный список Нижнего Тагила» в соцсети «ВКонтакте» опубликовала пользователь Юлия Юлина.

«Сказать, что я в шоке – ничего не сказать! У меня прописаны 83 человека. На 12 кв. метрах… Это пипец, товарищи!», – написала Юлия Юлина в соцсети.

Платёжки за оказание новой услуги в январе начали приходить жителям Северной зоны в феврале. Сотни уральцев обнаружили в почтовых ящиках платёжки с устаревшими данными о количестве прописанных в их жилье людей: в одних документах указаны фамилии прежних владельцев квартир, в других отпечатаны только адреса и число проживающих в помещениях, актуальное несколько лет назад. Некоторым горожанам достались двойные квитанции. Такое отношение мусорных реформаторов к персональным данным и деньгам жителям вызвало в Нижнем Тагиле социальный скандал. Уральцы закидали сервис «Городской контроль» на официальном сайте Тагила обращениями. Теперь многие из них вынуждены отпрашиваться с работы, чтобы получить в паспортном столе необходимые справки, и, отстояв большие очереди, передавать документы сотрудникам РИЦ для перерасчёта. Прокурор Ленинского района Владимир Мартынов в свою очередь советует людям, которые получили квитанции с неверными данными, обращаться с жалобами в надзорное ведомство.

Сегодня глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев распорядился организовать отдельный приём жителей города, которые получили квитанции за оказание услуги по обращению с ТКО с неверными данными. Отвечать за подготовку таких приёмов граждан будет вице-мэр Вячеслав Горячкин. Предполагается, что на вопросы недовольных мусорной реформой горожан будет отвечать представитель регоператора по обращению с ТКО. В Северной зоне с центром в Нижнем Тагиле это филиал тюменской компании «Рифей».