На телешоу «Дом-2» пришёл скандально известный блогер из Нижнего Тагила и тут же устроил драку (ВИДЕО)

На самую известную телестройку «Дом-2» (18+) пришёл 20-летний скандально известный блогер и музыкант из Нижнего Тагила Руслан Прис. Молодой человек появился в вечернем эфире передачи 5 июня и буквально через несколько минут стал фигурантом скандала с рукоприкладством. Сам Руслан признался на лобном месте, что его внимание привлекла 27-летняя Элина Рахимова, которая состоит в отношениях с участником проекта Алексеем Адеевым. Но пара постоянно ссорится, поэтому тагильчанин решил попытать счастья. В ходе знакомства с новыми участниками Элина и Алексей вновь стали выяснять отношения, тогда Руслан вступился за девушку и предложил оппоненту решить все вопросы с ним. Адееву такой расклад не понравился, и он несколько раз ударил Приса. Серьёзных последствий удалось избежать, и после лобного места Элина и Руслан пошли на первое свидание.

Напомним, Руслан Прис несколько раз становился фигурантом медиаскандалов в Нижнем Тагиле. В начале 2019 года парень получил штраф в размере 10 тысяч рублей за съёмки видеоролика с танцами на проспекте Ленина. Как пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», на молодого человека был составлен протокол по статье КоАП («Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка»). Также пранкер был привлечён к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, но в этом случае полиция ограничилась предупреждением.

В начале апреля блогер вновь стал фигурантом проверки со стороны правоохранительных органов. 10 апреля он вместе с приятелями решил провести социальный эксперимент и проверить реакцию прохожих на инсценированное похищение человека. Бдительные прохожие вызвали полицию, и «похитители» были задержаны сотрудниками правоохранительных органов. В конце апреля Руслан едва не пострадал от наезда автомобиля во время очередного розыгрыша. Летом 2019 года во время съёмок тагильчанина задержали сотрудники полиции, которые заподозрили парня в распространении наркотиков.